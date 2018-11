Buchen. (adb) Hinter dem Kunstwort "MINT" verbirgt sich der Bildungsbereich aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Seit 2014 fördert die Joachim-und-Susanne-Schulz-Stiftung diese Fächer mit eigenen Projekten und überreichte am Dienstag im Joseph-Martin-Kraus-Saal elf Klassensätze des Minicomputers "Calliope" an fünf Schulen der Region.

Hannes Wolf als Vorstandsmitglied der Schulz-Stiftung erinnerte an die vor einem knappen Jahr aufgekeimte Idee, die MINT-Förderaktionen auf den IT-Bereich auszuweiten. "Wir tun das sicher im Sinne von Joachim Schulz, der selbst Ingenieur und damit Techniker war", zeigte Wolf auf und wies auch auf den "Smart-Pfad Odenwald" hin, der als Erlebnispfad für Naturwissenschaft und Technik mehr als ein Ausflugsziel für die ganze Familie sein möchte. Die "Calliope"-Geräte bezeichnete Wolf als "Idee, mit der man IT-Themen und MINT-Inhalte gekonnt miteinander verbinden kann".

In gleich zwei Funktionen war Landrat Achim Brötel in den JMK-Saal gekommen: Als Kreischef und Kuratoriumsmitglied berief er sich auf den trotz glänzender Wachstumsraten einem gewissen Fachkräftemangel ins Auge blickenden mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Sektor: "Vor allem Informatiker werden händeringend gesucht", merkte er an und ließ wissen, dass Deutschland sich in diesem Bereich "nur durch Zuwanderung behaupten kann". Dem müsse man Einhalt gebieten und eigenen Nachwuchs rekrutieren - die in vielen Köpfen vorhandene Barriere könne mit interessanten wie spannenden Angeboten eingerissen werden.

"Es müssen Konzepte erarbeitet werden, um aktuelle Informations- und Kommunikationstechnologien sinnvoll im Unterricht einzusetzen", schilderte Brötel und dankte der Stiftung, deren Spende, die Minicomputer, aller Ehren wert sei - vor allem, da man bereits mit der Buchener Wimpina-Grundschule sowie in Mosbach dem Nicolaus-Kistner-Gymnasium und der Augusta-Bender-Schule drei vom Kultusministerium als "MINT-freundlich" ausgezeichnete Schulen im Kreisgebiet habe. "Je mehr Kinder und Jugendliche die Inhalte kennenlernen, umso mehr könnten in diesem Bereich eine berufliche Heimat finden", formulierte er seinen Wunsch nach "kleinen Galileos und Galileas".

"Expirius"-Projektleiterin Annika Schirmer brachte den Lehrern und Schülern die Minicomputer näher. Mit verschiedenen Sensoren sowie Mikrophon, Lautsprecher, Licht und Anschlussmöglichkeiten für diverse Adapter bestückt, können sie modular erweitert werden und haben das Zeug zum treuen Freund eines Schülers "von der dritten Klasse bis in die Oberstufe", wie Schirmer erklärte.

Die einfache Bedienung lade zum Selbstprogrammieren ein; das Erlernen einer Programmiersprache sei nicht erforderlich: "Alles funktioniert über eine grafische Bedienoberfläche, mit der die Kinder das Programmieren und die Grundlagen der Elektronik auf praxisnahe und zugleich niederschwellige Weise kennenlernen", informierte sie und erinnerte an den Stellenwert des "Expirius"-Projekts, das mit eigenen Angeboten gezielt die MINT-Bildungsbereiche fördert. Getreu diesem werden Fortbildungskurse für die begleitenden Lehrkräfte über die Stiftung finanziert. Hierbei ginge es um den "Aufbruch der Schulen in die digitale Welt". Die Mini-Computer haben dabei einen Wert von rund 17.000 Euro; im Ganzen investierte die Stiftung mit den Fortbildungen und Unterrichtsmaterialien 30.000 Euro.

Im Anschluss wurden elf Klassensätze für insgesamt 270 Kinder und Jugendliche an Delegationen der Karl-Trunzer-Schule, der Abt-Bessel-Realschule, des Burghardt-Gymnasiums (alle Buchen), der Grundschule Mudau und der Grundschule Schloßau verteilt.