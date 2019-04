Buchen. (tra) Pünktlich zur Wiedereröffnung der Buchener dm-Filiale, in der ab Freitag wieder eingekauft werden kann, wurden die Arbeiten an den Gehwegen abgeschlossen. Die Gehwege wurden verbreitert und die Bordsteine abgesenkt, sodass sich für die Fußgänger die Situation in Sachen Barrierefreiheit deutlich verbessert. Wer mit Kinderwagen oder Rollator unterwegs ist, erreicht die Apotheke am Musterplatz, den dm-Markt und das Ärztehaus nun leichter als zuvor.

Auch die dm-Filiale selbst ist nun barrierefrei: Früher war der Zugang zum Drogeriemarkt nur über Treppen oder eine kleine Rampe möglich, nun ist der Eingang ebenerdig und auch für Menschen, die mit dem Rollstuhl unterwegs sind, gut passierbar.

Der Drogeriemarkt in der Hochstadtstraße wurde Anfang Januar geschlossen, umfassend erweitert und modernisiert: Statt auf 550 Quadratmetern können die Kunden nun auf 800 Quadratmetern einkaufen.