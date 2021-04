Buchen. (tra) "Das Areal rund um den Buchener Lohplatz ist Beispiel dafür, wie langfristig städtisches Handeln in Sanierungsfragen angelegt sein muss", berichtet Bürgermeister Roland Burger der RNZ. Seit Jahrzehnten beschäftigt sich die Stadt mit der Neubebauung des Lohplatzes – und nun zeichnet sich deutlich ab, dass die geplanten Mehrfamilienhäuser, die von der Firma Hollerbach errichtet werden sollen, bald realisiert werden können. Für den Neubau soll die Gebäudereihe zwischen dem Anwesen Leuser und dem Parkplatz an der ehemaligen Synagoge (Lohplatz 18 bis 20) abgerissen werden.

Nachdem der Buchener Gemeinderat den Bauantrag für den Bau einen Mehrfamilienhauses mit sieben Wohnungen im Februar genehmigt hatte, mussten noch letzte Fragen mit der Denkmalbehörde geklärt werden. Da die denkmalschutzrechtliche Genehmigung für den Abriss eines der alten Häuser am Lohplatz noch nicht vorlag, wurde ein Gutachter beauftragt (die RNZ berichtete).

"Die Gutachterbewertung liegt nun vor, und obwohl der Prozess noch nicht komplett abgeschlossen ist, gehen wir davon aus, dass der Abbruch genehmigt wird und die Stadt die Maßnahme im Mai vergeben kann", teilte Günter Müller von der Stadt Buchen auf Nachfrage der RNZ mit. Sobald dies geschehen ist, sollte der Realisierung des Projekts, in das Hollerbach zwei Millionen Euro investieren will, nichts mehr im Wege stehen.

"Die Stadt Buchen hat 1996, das war noch unter der Verantwortung von Josef Frank, einen städtebaulichen Wettbewerb zur Entwicklung des historischen Gerberviertels, in Buchen als Lohplatz bekannt, durchgeführt", berichtet Bürgermeister Burger.

In den folgenden Jahrzehnten sei, so Burger, bereits zweimal ohne Erfolg versucht worden, dort eine Neubebauung umzusetzen. Zunächst durch die Firma Felch und Scheuermann. "Diese im Wettbewerb entwickelte Bebauungsidee hat damals wohl für den Markt nicht gepasst und ist gescheitert", erläutert Burger. Das Grundstück wurde daraufhin an die Stadt zurückgegeben. Das war dort, wo Bürgermeister Burger und seine Frau Marion später ihr Wohnhaus errichtet haben. Das heutige Gartenteil befand sich zum Großteil bereits im Eigentum der Familie des Bürgermeisters und wurde nach dem Scheitern von Felch und Scheuermann von Roland Burger und seiner Frau erworben und bebaut. Ein anliegender Fußweg wurde im Einvernehmen mit den anliegenden Nachbarn aufgelöst. Die Bebauung erfolgte 2006/2007 und orientierte sich hinsichtlich der Gebäudestellung an den Wettbewerbsergebnissen.

Vor etwa zehn Jahren scheiterte eine Neubebauung des Areals durch die Firma Hollerbach an einer nicht lösbaren Grunderwerbsfrage, da baulich eigentlich getrennte Häuser baukonstruktiv über die Dächer quasi aneinanderhingen. Dieses Problem konnte die Stadt nun lösen, indem sie die Gebäudereihe zwischen dem Anwesen Leuser und dem Parkplatz an der ehemaligen Synagoge erwarb (Lohplatz 18 bis 20).

"Stadtsanierung braucht, das zeigt sich auch hier, einen langen Atem", meint Burger. In seiner Amtszeit, das heißt in den letzten 15 Jahren, wurden etwa ein halbes Dutzend Grundstücke erworben. "Ohne Grunderwerb beziehungsweise eine Neuordnung der sehr kleinteilig geschnittenen Grundstücke ist die Neubebauung nicht zu erreichen. Nun hat die Stadt – bis auf eines – alle Grundstücke erworben, die südlich direkt an der Lohplatzstraße anliegen. Nach Abriss und Neubebauung soll ein Flurstück frei bleiben. So entsteht Raum für einen Fußweg zwischen Hollergasse, "Alla Hopp"-Anlage, Lohplatz und Innenstadt.