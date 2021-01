Buchen. (rüb) Für viele Menschen gehört er einfach dazu, und er gibt ihnen eine zeitliche Orientierung: der viertelstündliche Uhrschlag der Kirchenglocken. Vor allem nachts oder in den frühen Morgenstunden fühlt sich andererseits aber auch manch einer von den lauten Tönen gestört. Einen solchen Konflikt gibt es jetzt in Buchen. Die Evangelische Kirchengemeinde reagiert auf entsprechende Beschwerden und stellt den Uhrschlag zwischen 22 und 6 Uhr ab.

In einer Pressemitteilung erklärt die Kirchengemeinde: "Aus der Nachbarschaft der Christuskirche gibt es derzeit Beschwerden, dass die Viertelstunden- und Stundenschläge der Turmuhr zu laut seien. Eine erste Messung des dafür zuständigen Landratsamtes des Neckar-Odenwald-Kreises hat das bestätigt. Der Kirchengemeinderat der Evangelischen Kirchengemeinde Buchen hat daraufhin schweren Herzens beschlossen, den Uhrschlag zwischen 22 und 6 Uhr in der Nacht abzuschalten. Das liturgische Glockenläuten zu Gottesdiensten, Trauerfällen etc. findet weiterhin wie gewohnt statt."

"Die Nachbarn sind im Recht", betont Jens Schwingel, Vorsitzender des Kirchengemeinderates der Evangelischen Kirchengemeinde Buchen, im Gespräch mit der RNZ. Der nächtliche Uhrschlag liege über den Grenzwerten der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (kurz: TA Lärm) – und zwar deutlich, weshalb man auf eine weitere Messung verzichte.

Mehr als 60 Jahre lang gab es keine Beschwerden über das regelmäßige Signal aus dem Kirchturm. Oder zumindest keine, die – um im Bild zu bleiben – an die große Glocke gehängt wurden. Schließlich ertönt der Uhrschlag unverändert seit 1955, seit dem Bau der Christuskirche.

Nun schweigen die Glocken nachts, und daran wird sich auch nichts ändern: "Nach Abwägen aller Argumente bleibt es dabei", sagt Jens Schwingel, wenn auch schweren Herzens.

Buchen ist beileibe kein Einzelfall: Bundesweit häufen sich in den letzten Jahren Beschwerden von Anwohnern. Die Evangelische Kirche in Deutschland hat ihren Gemeinden schon vor längerer Zeit empfohlen, bei solchen Streitigkeiten nicht auf Konfrontation zu gehen: "Wo begründete Beschwerden vorliegen, sollte der Stundenschlag in der Nachtzeit ganz oder teilweise abgestellt werden. Es empfiehlt sich nicht, in dieser Frage zeitraubende Streitigkeiten auszutragen. Vielmehr sollte mit Vorrang das Ruhebedürfnis berücksichtigt werden", heißt es in einer Empfehlung.

Die Tradition des viertelstündlichen Uhrschlags stammt aus der Zeit des Mittelalters, als der Großteil der Bevölkerung keine Uhr hatte und von der Turmuhr der Kirche abhängig war. Das ist zwar heute nicht mehr der Fall, dennoch haben sich viele Menschen an den Stundenschlag gewöhnt. Sie werden ihn vermissen.

Das Zeitläuten einer Kirche fällt nicht unter den Schutz der freien Religionsausübung. Daher gelten für das Zeitläuten die Vorgaben der TA Lärm. Anders sieht es mit dem liturgische Läuten aus, wenn etwa zum Gottesdienst gerufen wird. Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass das liturgische Glockengeläut "im herkömmlichen Rahmen regelmäßig keine erhebliche Belästigung, sondern eine zumutbare, sozialadäquate Einwirkung darstellt".