Der Tagesertrag wurde in größeren Behältnissen gesammelt und war häufig bereits im Wald schon fertig zur Vermarktung. Zu sehen ist der Tagesertrag einer Schloßauer Pflückergruppe in den 1970er Jahren.

Die ehemaligen Kolonialwarenläden der Umgebung waren häufig auch Annahmestellen für frisch geerntete Beeren. Von hier wurde direkt vermarktet oder größere Händler holten frisch geerntete Beeren ab. Das Bild zeigt Irma Münkel in ihrem "Laden" in Schloßau um 1965.

Von Thomas Müller

Schloßau. Während der Heidelbeererntezeit war früher richtig was los in den hiesigen Wäldern. Nicht nur das Sammeln von Beeren, sondern auch überlieferte Bräuche und Rituale, die in den Odenwaldregionen ganz unterschiedlich praktiziert wurden, prägten das Bild und sollten natürlich die Erträge noch zusätzlich steigern.

So wurden einzelne herabgefallene Beeren dem Wald überlassen oder die ersten drei Beeren früh morgens über die Schulter geworfen, um an dieser Stelle nur einige der "beeren-vermehrenden" Bräuche zu nennen. Ein alter Kinderreim zeigt auf, wie es zu früherer Zeit in den Wäldern zuging: "Heidelbeerleut´ sen fröhliche Leut´, sieht man sie net, dann hört man sie weit!"

Eine weitere Überlieferung aus dem hessischen Odenwald sagt, dass die Ernten nach dem 25. Juli keine großen Erträge mehr einbringen.

Unter dem Einfluss des milden Klimas der nahen Rheinebene, endete mit diesem Tag offiziell die Heidelbeerernte im hessischen Teil des Odenwaldes. Im badischen Teil hingegen, mit seinem raueren Klima, wurden auch noch Mitte August gute Erträge erzielt.

Noch bis in die 1950er Jahre wurde zur Ernte früh morgens in den Wald marschiert. Unter den Pflückerinnen herrschte ein echter Konkurrenzkampf um die guten Ernteplätze, so dass die Gruppen jeweils bemüht waren, gerade an diesen Plätzen zu ernten.

Es waren vor allem die Frauen und Kinder, die sich an einem der guten Plätze trafen, wo sie ihr Lager für den Tag errichteten. - "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!" - war im Streitfall gerne unter den einzelnen Pflückergruppen zu vernehmen, um so vor Ort für "klare Verhältnisse" zu sorgen.

Damit es keinen Streit unter den Dörfern gab, respektierten die Pflückerinnen allerdings bei der "Platzwahl" in der Regel auch die Gemarkungsgrenzen. Es kam aber auch vor, dass Personen von Plätzen verwiesen wurden, die sich nicht daran hielten oder die Grenzen möglicherweise gar nicht kannten.

Die Männer hingegen verrichteten über den Tag die Feldarbeit. Sie beteiligten sich normalerweise nur dann an der Ernte, wenn es auf dem Feld gerade nichts zu tun gab.

Die Beeren wurden in kleinen Milchkannen oder kleinen Eimern gesammelt, die in der Regel mit einem Gürtel vor den Bauch geschnallt waren. Volle Kannen wurden in sogenannte "Mannen" (Tragekörbe aus Weidegeflecht) oder auch in größere, ausgediente Milchkannen umgefüllt. Zu früherer Zeit trugen die Hausfrauen die vollen Körbe auf dem Kopf nach Hause. Hierzu wurde ein "Wisch" (o-der auch "Kitz") auf den Kopf gelegt, um den Druck der "Manne" zu verringern und so das Tragen zu erleichtern. Zu späterer Zeit erfolgte der Abtransport dann elegant mit dem Auto.

Versierte Frauen nutzten zum Sammeln der Beeren gerne eine Art Kamm, ein sogenanntes "Reff". Man streifte die Beeren damit in einen Kasten und hatte somit eine höhere Ausbeute, allerdings auch mehr Blätter, kleine Zweige und unreife Beeren im Ertrag. Häufig wurde die Ernte daher im Nachgang nochmals verlesen. Zurück aus dem Wald wurde dann entschieden, welcher Teil frisch verzehrt wird, wie viele der Beeren eingekocht werden, welche gegebenenfalls zu Wein verarbeitet werden, aber vor allem, welcher Anteil gleich wieder verkauft wird. Das Einfrieren der Beeren kam hingegen erst in den 1950er Jahren auf.

Über die gesamte Erntezeit wurde von den "Profis" nur der geringste Teil selbst verbraucht. Die meisten Beeren wurden bei den vereinbarten Annahmestellen in den Dörfern abgegeben. Dort wurde dann die Ernte gewogen und entsprechend dem Tagespreis das Geld gleich ausbezahlt.

Für gepflückte Beeren gab es normalerweise mehr Geld als für "gereffte" Beeren mit Verunreinigungen. Interessant ist, dass während der Weltwirtschaftskrise der 1920er Jahre, die Preise von Woche zu Woche teils um hundert Prozent schwankten.

Es sei zudem angemerkt, dass ein dreiviertel Liter mit einem Gewicht von einem Pfund (500 Gramm) Beeren gleichzusetzen ist. Somit konnte bereits im Wald kalkuliert werden, wieviel man am Tag verdienen wird.

Die eigentlichen Händler fuhren dann wiederum die Sammelstellen an und vermarkteten die Beeren anschließend an ihre Kundschaft auf Wochenmärkten oder in den Städten.

Nach Aufzeichnungen von Ladelisten der Odenwaldeisenbahn, wurde in manchen Jahren mehr als eine Tonne Heidelbeeren vom Nebenbahnhof Kailbach, mit Ziel Frankfurt bzw. Mannheim, verladen - und dies waren nur die Überschüsse der Händler.

Die Hauptmenge einer Jahresernte fand jedoch wie beschrieben auf anderen Wegen ihre Abnehmer. In größeren Dörfern, wie zum Beispiel in Limbach, gab es zudem einmal im Jahr einen Heidelbeermarkt, wo die Hausfrauen ihre Ernteerträge mit besseren Erlösen direkt vermarkten konnten.

Info: Teil drei folgt.