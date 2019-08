Buchen. (pol/mare) Weil an einer defekten Getränkeanlage im McDonald's in der Buchener Carl-Benz-Straße Kohlenstoffdioxid austrat, rückte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Feuerwehr aus und evakuierte das Schnellrestaurant. Das berichtet die Polizei.

Gegen 0 Uhr löste der automatische Alarm im Restaurant aus. Daraufhin wurde das Gebäude evakuiert. Die dann alarmierte Feuerwehr überprüfte die Gaskonzentration im betroffenen Bereich. Nachdem sichergestellt wurde, dass kein weiteres Gas mehr austreten kann, durften die Mitarbeiter das Gebäude wieder betreten. Der Verkauf blieb geschlossen.