Buchen/Langenelz. (dore) Ein schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten ereignete sich am Sonntag gegen 15 Uhr auf der Landesstraße im Waldstück zwischen Buchen und Langenelz.

Aus bisher noch nicht geklärter Ursache kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen einem VW und einem Skoda, in denen jeweils zwei Personen saßen. Wie die Polizei mitteilt, war der 87 Jahre alte Skoda-Fahrer auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er mit einem VW Tiguan zusammen.

Der 87-Jährige sowie seine 86-jährige Beifahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden, so Arno Noe, Einsatzleiter der Abteilungswehr Buchen Stadt. Die beiden 75 und 87 Jahre alten Insassen des VW wurden ebenfalls schwer verletzt. Drei der vier Personen wurden mit dem Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die vierte Person musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Mannheim geflogen werden.

Die Feuerwehren der Abteilungen Buchen Stadt, Mudau, Langenelz und Schloßau waren mit 30 bzw. 50 Einsatzkräften sowie mehreren Fahrzeugen vor Ort. Mehrere Rettungsfahrzeuge mit Notarzt und den Helfern vor Ort waren im Einsatz. Die Landesstraße L523 musste bias 18 Uhr gesperrt werden.

Update: 27. Mai 2018, 22.20 Uhr