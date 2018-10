Buchen. (adb) Eigentlich stimmt der "Literarische Damentee" des katholischen Frauenbunds Buchen mit Tee, Gebäck und Geschichten auf die schönen Seiten der dunklen Jahreszeit ein. Und dann das: Zu Beginn der 13. Auflage am Montag meldete das Thermometer noch satte 19 Grad und weckte damit eher Erinnerungen an den Sommer. Dennoch gestaltete sich dem Publikum ein netter Abend mit Tee, Gebäck und Geschichten von und mit Stefan Müller-Ruppert.

Im Wimpinasaal begrüßte Vorsitzende Ingrid Weinmann das Publikum. Kaum waren Rooibos-Tee, Schwarztee und feines Kleingebäck verteilt, legte dann auch schon Stefan Müller-Ruppert los. Zu Beginn hatte er eine Aufzeichnung von Peter Eisenberg ausgewählt: "Ich trinke Tee" erinnerte an den friedvollen und glückseligen Teegenuss um sechs Uhr, der mit einem "anregenden inneren Nervenbad" gleichzusetzen sei.

Mit zwei Herbstgedichten stimmte Müller-Ruppert auf die schönen Seiten des Spätjahrs ein: Auf die von leichtem Schwermut geprägte Beobachtung "Ein welkes Blatt" von Mascha Kaléko folgten die Ratschläge Ilse Kleebergers, was man sich im Herbst nicht entgehen lassen solle - zum Beispiel Kastanien aufsammeln, Haselnüsse essen, Äpfel und Birnen genießen sowie einen Drachen steigen lassen. Vielleicht kann man das auch im Odenwald tun, den kein Geringerer als Kurt Tucholsky einmal bereiste und andächtig beschrieb: Wer zwischen Spessart und Odenwald zu Fuß unterwegs ist, der könne Wald, Wein und reizende kleine Städtchen an Main und Neckar auf sich wirken lassen, die erst recht in der klaren Luft des Herbstes ihre Schönheit entfalten. Gelassene, friedlich im Grünen ruhende Stätten wie Kloster Bronnbach oder das unter stolzen Burgen und Schlössern bewahrte dörfliche Bürgertum laden jeden zu einer Reise in das "den Deutschen kaum bekannte Deutschland" ein.

Im Odenwald blieb man auch gleich - und zwar mit Reinhold Grzega und dessen mit "Wie Hagen Siegfried feig erstach im Odenwald bei Amorbach" betitelter regionalisierter Neuauflage des Nibelungenlieds.

Aus diesem rezitierte Müller-Ruppert das Finale, das er teilweise mit köstlichen Dialekt-Einlagen ergänzte, um zum geradezu dramatischen Schluss zu kommen: "So endete bei Zittenfelden das Leben eines großen Helden", rief er.

Von Zittenfelden und Amorbach ging es zurück nach Rippberg und Walldürn: 1876 pilgerte ein namentlich unbekannter Geistlicher mit seiner Wallfahrtsgruppe von der Bergstraße nach "Dürn" und schrieb seine Erlebnisse unter dem Pseudonym "C. Montanus" nieder.

Während er die bayrisch-badische Grenzregion als "gebirgisch und wenig fruchtbar" bezeichnete, attestierte er der Gegend um Walldürn eine "freundliche Wirkung" und schilderte amüsant die Begebenheit eines im Rippberger Morgengrauen gefeierten Gottesdienstes.

Mit dem Amorbacher Carlo Stolz eruierte der bekennende Odenwälder auf grandiose Weise, dass das Älterwerden auch das Nachdenken an frühere Zeiten beinhaltet: Trennte damals ein unsichtbarer Strich selbst auf dem Schulhof die Konfessionen, verbindet die Gesellschaft in der Gegenwart der ökumenische Gedanke - ausgehend vom "Fall der Konfessionen" im Schulhaus! Hier gab es allerhand zu lachen, ehe Stefan Müller-Ruppert in der Rolle des Milchmanns Tevje aus "Anatevka" glänzte und aus vollem Hals "Wenn ich einmal reich wär’" anstimmte - so beschloss er alle drei Sets des Abends mit einem persönlichen Lieblingslied.