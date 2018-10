Die Sanierung der Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt Hettingen beginnt in dieser Woche.

Buchen-Hettingen. (rnz) Das Regierungspräsidium Karlsruhe plant den kompletten Fahrbahnbelag der Ortsdurchfahrt Hettingen (L522), also die Neue Buchener Straße/ Morrestraße, zu erneuern.

Die Wasserversorgungsleitungen in diesem Bereich sind aus den 50er Jahren und somit in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Die Stadtwerke Buchen werden somit in Absprache mit dem Straßenbauamt vor dem Deckeneinbau die Leitungen erneuern.

Lochfraßschäden, Rundbrüche sowie Armaturenverschleiß führten schon in der Vergangenheit zu mehreren Aufgrabungen in diesem Straßenabschnitt.

Auf einer Länge von 1400 Metern werden die Hauptleitungen DN 200/DN150 verlegt. Ebenfalls werden zum Teil auch Hausanschlussleitungen erneuert. Im Zuge der Maßnahme werden gleichzeitig Leerrohre für einen späteren Glasfasernetzausbau mitverlegt.

Die Baumaßnahme, die von der Witterung beeinflusst wird, beginnt diese Woche und dauert voraussichtlich bis Ende August 2019. Den Auftrag hierfür erhielt im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung die Firma Tomac & Sohn aus Buchen.

Die umfangreichen Bauarbeiten bringen zwangsläufig auch temporäre Einschränkungen und Änderungen der Verkehrswegeführung mit sich. So sind teilweise Straßen- und Gehwegsperrungen notwendig; auch sind Lärmbelastungen durch Bauarbeiten nicht immer vermeidbar. Für die damit einhergehenden Umstände wird vom RP und den Stadtwerken um Verständnis gebeten.