Buchen. (Wd) Der Haushalt 2018 mit 44,6 Millionen Euro an Erträgen und von 43,4 Millionen Euro an Ausgaben sowie einem Ergebnis von 1,2 Millionen Euro wurde am Dienstagabend einstimmig vom Gemeinderat im Bürgersaal des Rathauses verabschiedet. ,Die Investitionen betragen hierbei rund zehn Mio. Euro. Größtes Einzelprojekt ist der Umbau und die Erweiterung des Burghardt-Gymnasiums für 9 Millionen Euro. Im Haushalt 2018 ist eine weitere Rate von 2 Millionen Euro eingestellt.

Ebenfalls wird mit über 2 Millionen Euro kräftig in die Erschließung von Baugebieten und in den Erwerb von Grundstücken investiert, was Häuslebauer freuen dürfte. In seiner Haushaltsrede ging Bürgermeister Roland Burger auf Details des umfangreichen Zahlenwerkes ein und beklagte besonders das restriktive Verhalten des Landes bei der Schulbauten- und Krankenhausfinanzierung.

Die Sprecher der Fraktionen lobten in ihren Stellungnahmen die Zielsetzungen des Haushalts 2018 und damit die Arbeit von Bürgermeister Burger und Kämmerer Thorsten Weber. Mit verabschiedet wurden neben dem Haushalt der Stadt auch der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB), der nach einem Verlust von 31.700 Euro im Jahr 2017 im kommenden Jahr von einem Gewinn in Höhe von 71.600 Euro ausgeht sowie der Haushalt 2018 der Stiftung Spitalfonds Buchen, der im Gesamtergebnis ein Minus in Höhe von 115.220 Euro ausweist. Beim Eigenbetrieb EDB ist bei die Bäderbetrieben ein Verlust von knapp 760.000 Euro veranschlagt. Der Stadtbus fährt einen Verlust von 106.000 Euro ein und die Sparte Telekommunikation ist mit 142.000 Euro in der Verlustzone. Erlöse aus Beteiligungen schlagen mit über 1 Million Euro zu Buche.

> Für die CDU-Fraktion erklärte Stadtrat Bernd Rathmann, dass der Haushalt wiederum geprägt sei durch eine Vielzahl von Investitionen, die den Bürgern unmittelbar zugutekommen. Trotz der geplanten Neuverschuldung in Höhe von 1,7 Millionen Euro sei man weiterhin auf einem guten Weg. Gemeinsames Ziel müsse es sein, die Zukunft der Stadt weiterhin aktiv zu gestalten und damit auch den kommenden Generationen die Chance zu geben, die man heute habe. Solches Handeln beweise intergenerative Gerechtigkeit.

Bedauerlich sei es, dass die Baumaßnahmen am BGB nur mit 30 Prozent gefördert werden und die Stadt 6 Millionen Euro selbst finanzieren müsse. Trotz all der großen Aufgaben wie Unterbringung und Integration von Flüchtlingen, Schaffung von Wohnraum und Kleinkinderbetreuung und Digitalisierung von Schulen stehe der Haushalt auf festem Fundament.

> Für die Freien Wähler hoffte Stadtrat Martin Hahn, dass beispielsweise für die notwendige BGB-Schulerweiterung von der übergeordneten Politik möglichst viel Geld nach Buchen zurückkomme und die allseits gebetsmühlenartig verbreiteten Bekenntnisse zum Bildungsstandort Deutschland so mit Leben erfüllt werden. Wichtig seien die Investitionen in die Baugebiete in der Hoffnung, dass möglichst viele junge Familien in Buchen bleiben bzw. nach Buchen kommen werden. Für die Integration der Flüchtlinge sei es wichtig, dass kompetente Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Für Sozialarbeit und Integration stehen in Kürze 2,75 Stellen bereit, lobte Hahn. Man freue sich, dass man in Buchen gut dastehe und eine Fülle von Aufgaben angehen könne.

> Für die SPD-Fraktion erklärte Stadtrat Johannes Volk, das kommunales politisches Handeln Stabilität und Verlässlichkeit ebenso brauche wie eine gerechte finanzielle Grundausstattung seitens des Bundes und des Landes. Hier liege seitens der grün/schwarzen Landesregierung einiges im Argen. Volk beklagte Kürzungen im kommunalen Finanzausgleich. Obwohl ein gutes Drittel der Investitionen mit einem Volumen von 10 Millionen Euro in den Bereich Bildung fließe, bleibe eine Mitfinanzierung durch Bund und Land offen. Bei der finanziellen Beteiligung der Stadt am Betriebskostendefizit der Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft habe man einer erneuten Aufstockung des städtischen Anteils mit deutlichem Murren zugestimmt und sei so der Verantwortung nachgekommen. Gleiches erwarte man nun von der katholischen Seelsorgeeinheit. Es könne nicht sein, dass eine angemessene Beteiligung internen Versäumnissen (in Freiburg) zum Opfer falle.