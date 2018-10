Buchen. (rnz) Die Bahngleisen zwischen Seckach und Rippberg (Strecke 4124) am Haltepunkt Buchen Ost werden zwischen 8. Oktober und 8. Dezember erneuert. Dies teilte die DB RegioNetz Infrastruktur GmbH (Westfrankenbahn) und die Zürcher Bau GmbH am Donnerstag mit. Der Bahnsteig am Haltepunkt Buchen Ost (Am Wartberg) soll im Rahmen dessen erneuert und barrierefrei ausgebaut werden.

Um den Fahrplan einhalten zu können, werden die Arbeiten teilweise auch nachts ausgeführt. In folgenden Nächten wird gearbeitet: vom 10. bis 13. Oktober, vom 15. bis 20. Oktober und vom 22. bis 24. Oktober. Weitere Nachtarbeiten sollen unter Umständen im November und Dezember notwendig sein. Eine entsprechende Information erfolgt.