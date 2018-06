Die Bahnhofstraße in Hainstadt wird in einem Teilstück zwischen Gregor-Mendel-Straße und Hebelstraße generalsaniert. Nächste Woche soll der Kanalbau beginnen. Foto: D. Rechner

Buchen-Hainstadt. (dore) In den nächsten Monaten soll die Bahnhofstraße in Hainstadt in einem Teilstück zwischen Gregor-Mendel-Straße und der Hebelstraße grundlegend saniert werden. Wasser- und Stromleitungen werden erneuert und die Kanalisation ausgetauscht.

Die Arbeiten hatten bereits vor drei Wochen mit dem Abfräsen der Asphaltdecke begonnen. Seitdem herrscht jedoch Stillstand an der Baustelle. Viele Anwohner fragten sich: Wieso? Die RNZ fragte nach bei der Stadt Buchen. Wie der Technische Dezernent Hubert Kieser mitteilte, hat die bauausführende Firma kurzfristig einen nicht zu ersetzenden personellen Ausfall zu beklagen. "Dabei handelt es sich um den wichtigsten Mann auf der Baustelle. Es besteht allerdings die Hoffnung, dass es am Montag weitergeht", so Kieser.

Der betroffene Straßenabschnitt ist bis zum Abschluss der Arbeiten voraussichtlich im Spätherbst gesperrt. Ursprünglich war nur die Sanierung des Straßenbelags vorgesehen. Bei einer Überprüfung mit Kameras sind allerdings zwischenzeitlich Schäden an den Abwasserrohren aufgefallen, was den Gemeinderat dazu veranlasste, die dadurch entstehenden Mehrkosten zu bewilligen. Im laufenden Haushalt waren für den Straßenbau bereits 380.000 Euro eingeplant, weitere 240.000 Euro werden für den Austausch der Kanalisation in offener Bauweise fällig. Die Kanalarbeiten übernimmt eine Baufirma aus der Region. Für die anschließende Erneuerung der Wasser- und Stromleitungen sind die Stadtwerke zuständig, erklärte Kieser.

Zum Gewerbepark Hainstadt gelangen die Verkehrsteilnehmer während der Sanierungsarbeiten über die Bannwinkel-, Eichendorff- und Hebelstraße.