Von Alexa Früh und H. Göhrig-Müller

Buchen. (pm) Am 11. Februar war es so weit: Die Zertifikatübergabe in würdigem Rahmen markierte den Abschluss der BGB-Sozialmentorenausbildung für den Kurs 2020/21. Trotz der Schwierigkeiten, die die Coronapandemie mit sich brachte, haben 14 Schüler und Schülerinnen die Ausbildung mit 30 Theorie- und 40 Praxisstunden erfolgreich absolviert und können sich jetzt stolz anerkannte Sozialmentoren und -mentorinnen nennen.

Heike Göhrig-Müller, die alljährlich die Praxisprojekte der angehenden Sozialmentoren betreut, ließ in einer Foto-Präsentation Erinnerungen an die Ausbildungszeit wach werden und lobte das Durchhaltevermögen der Schüler in diesen schwierigen Zeiten sowie die Kreativität, Zuverlässigkeit und Souveränität der Kleingruppen bei der Durchführung ihrer Praxisangebote.

Auch Gerald Vogt, der als Bezirksjugendreferent des evangelischen Kirchenbezirks Adelsheim-Boxberg für die Theorieausbildung zuständig ist, hob die vorbildliche Mitarbeit der Gruppe während der einzelnen digitalen Unterrichtsmodule hervor und freute sich, die Schüler nun bei der Zertifikatübergabe leibhaftig zu sehen und nicht nur über Videokonferenz.

Schulleiter Jochen Schwab richtete seinen Dank an beide Ausbilder sowie an die Schüler und betonte die Bedeutung ihres sozialen Engagements, gerade in Zeiten, in der die Pandemie Gemeinschaft erschwert und insgesamt die hohe Bedeutung von Zusammenhalt in der Gesellschaft deutlich vor Augen führt.

Nachdem der Ausbildungsstart mehrmals verschoben werden musste und eine Schulöffnung nicht in Sicht war, wurde der Theorieteil, das erste Mal überhaupt, digital durchgeführt. Doch auch diese Situation konnte aufgrund der hervorragenden Durchführung durch Gerald Vogt sehr gut gemeistert werden und war so spannend, lustig und abwechslungsreich wie die Jahre zuvor in Präsenz.

Normalerweise schließt sich danach der Praxisteil der Ausbildung an, der größtenteils mit den begehrten Eventnights, also Übernachtungen der jeweils neuen 5. Klassen in der Schule, "abgearbeitet" wird. Diese Eventnights durften coronabedingt zum Leidwesen der 5. Klassen und der Sozialmentoren nicht durchgeführt werden. So wurden 2020/21 alternative Projekte organisiert – insgesamt neun an der Zahl: Spielenachmittage für alle fünften Klassen, eine Schnitzeljagd in Hainstadt, eine Stadtrallye in Buchen und eine Herbstbastelaktion.

Darüber hinaus haben die Sozialmentoren außerdem noch die wöchentliche BGB-Freizeitbetreuung im Jahr 2020 zeitweise als Vertretung und im Jahr 2021 ab dem zweiten Halbjahr komplett übernommen. Schließlich übernahmen sie dieses Schuljahr ebenfalls wieder die Patenschaften für die sechs Klassen der fünften Stufe.

Wie anfangs erwähnt, ist die Ausbildung nun mit der Übergabe der Zertifikate abgeschlossen. Allerdings bedeutet das nicht, dass die neuen Sozialmentoren nun ihre Tätigkeiten beenden, sondern vielmehr, dass sie jetzt erst recht ihre Kenntnisse und Kraft für andere einsetzen möchten. Die Schüler haben ihre Ausbildung als persönliche Bereicherung empfunden und wissen, dass eine Gesellschaft vom Engagement eines jeden Einzelnen lebt.

Die Namen der Sozialmentoren 2020/21: Leonie Mackert, Lara Link, Sonja Jakob, Hannah Kreuzer, Skyla Weikum, Lisa Friedel, Lara Bechtold, Alischa Schmidt, Annika Schwab, Theresa Kögel, Selina Becker, Jonathan Philipp, Kira Kremer und Alexa Früh.