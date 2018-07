Ein Biber knabbert in den frühen Morgenstunden die Rinde von Weidenästen ab. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Buchen. (dpa-lsw) Ein Unbekannter hat in Buchen zwei Biberdämme mit einem Bagger ausgehoben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war dem Biberbeauftragten des Landkreises aufgefallen, dass die Dämme entlang eines Bachlaufs zerstört worden waren - ein weiterer war mit einer Schaufel beschädigt worden. Das Holz der Dämme, die mehrere Kubikmeter groß gewesen waren, fanden Beamte neben dem Bachlauf. Biber sind in Deutschland geschützt und mit ihnen auch ihre Rückzugs- und Ruhestätten. Um die Eingänge ihrer sogenannten Biberburgen zu verstecken, bauen die Nagetiere Dämme.

Die drei zerstörten Dämme am Bach in der Nähe des Stadtteils Waldhausen hätten keine angrenzenden Grundstücke überflutet, teilte ein Polizeisprecher mit. Den oder die Unbekannten erwartet eine Anzeige. Die Polizei sucht noch nach Zeugen.