Buchen/Götzingen. (Wd) Die Firma SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland mit Sitz in Osterburken plant am Standort Götzingen die Erweiterung des bestehenden Kalksteinbruches um ca. 11,8 Hektar auf Teilen der Waldfläche Henig, die sich im Eigentum der Stadt Buchen befindet. Die Erweiterung ist offensichtlich für die weitere Existenz des Betriebes, notwendig, denn im Bereich der bislang genehmigten Flächen stehen die Rohstoffreserven lediglich für etwa ein Jahr zur Verfügung. Nun muss sich das Projekt einer umfangreichen Umweltverträglichkeitsprüfung stellen, bei der die Auswirkungen auf Mensch, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt und Landschaft untersucht werden.

Wie Günther Müller vom Bauamt der Stadt Buchen auf Anfrage betonte, sei die Erweiterungsfläche im Regionalplan ausgewiesen. Grundsätzlich habe die Stadt Interesse, dass Betriebe weiter bestehen können, jedoch müsse man das Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung abwarten. Zu berücksichtigen sei auch, dass nur ein Teil der Waldfläche beansprucht wird und ca. 18 Hektar Wald im angrenzenden Bereich intakt bleiben. So hofft man im Bauamt, dass Lösungen gefunden werden. Mit der Erweiterungsfläche könne der Betrieb in Götzingen mindestens zehn Jahre aufrecht erhalten bleiben. Voraussichtlich im Sommer werde der Gemeinderat das Thema in öffentlicher Sitzung auf dem Tisch haben.

Beim sogenannten Scooping-Termin am Donnerstag Nachmittag im Landratsamt Mosbach wurde das geplante Vorhaben den beteiligten Behörden, Sachverständigen, betroffenen Gemeinden und Umweltvereinigungen vorgestellt. Die Besprechung bezog sich auf Gegenstand, Umfang und Methoden der Umweltverträglichkeitsprüfung und die sich dadurch ergebenden Fragen. Es erfolgte bei dem Termin aber noch keine inhaltliche Prüfung der Umweltverträglichkeit. Ebenfalls diente der öffentliche Scooping-Termin nicht der Erörterung möglicher Einwendungen gegen die Planung. Der Scooping-Termin ist keine Vorwegnahme der Öffentlichkeitsbeteiligung. Er ist die Vorbereitung einer sachbezogenen Untersuchung.

Ursprünglich war für den weiteren Betrieb des Steinbruches die Inanspruchnahme der gesamten, im Regionalplan als Vorranggebiet für den Rohstoffabbau ausgewiesenen Waldfläche Henig mit über 20 Hektar vorgesehen. Da in Teilbereichen dieses Waldstückes jedoch Habitate streng geschützter Fledermausarten, beispielsweise der Mopsfledermaus) festgestellt wurden, beantragt die Fa. SHB nun den Abbau auf einem Teilbereich, der "artenschutzrechtlich konfliktarm" sei. Der Regionalplan Rhein Neckar weist innerhalb des Waldgebietes Henig ein großflächiges Vorranggebiet für den Rohstoffabbau aus, das die geplante Erweiterungsfläche umfasst. Für diese besteht außerdem eine Ausweisung als Regionaler Grünzug. Der Rohstoffabbau in den Regionalen Grünzügen ist regelmäßig zulässig.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist jedoch nur ein Teil der im Genehmigungsverfahren beizubringenden Unterlagen. Daneben sind noch eine Vielzahl weiterer Unterlagen und Gutachten zu er- stellen. Im späteren Genehmigungsverfahren können Bürger oder Vereinigungen Einwendungen erheben, die betroffenen Behörden werden gehört und um fachliche Stellungnahme gebeten.

Wie aus den von der Firma "arguplan" (Karlsruhe) im Auftrag der Schotterwerke vorgetragenen Vorlagen beim Scooping-Termin verdeutlicht wurde, stellen die wesentlichen Projektwirkungen auf den Menschen die Immissionen von Staub, Schall und Erschütterungen durch den Abbaubetrieb dar. Da gegenüber der genehmigten Betriebssituation keine grundlegende Erhöhung der Produktionskapazitäten vorgesehen sei, werden sich keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Ist-Zustand ergeben. Weiterhin seien aufgrund der großen Entfernung der geplanten Abbaufläche zu den relevanten Immissionsorten im Bereich der Siedlungen bzw. der nächst gelegenen Wohngebäude keine Überschreitungen der Richt- und Anhaltswerte der TA Lärm, der TA Luft sowie Erschütterungen im Bauwesen zu erwarten. Die Auswirkungen der gelegentlich erforderlichen Gewinnungssprengungen seien durch ein sprengtechnisches Gutachten, das 2001 erstellt wurde, ermittelt und beurteilt. Hierbei sei nachgewiesen worden, dass die auftretenden Erschütterungswirkungen die zulässigen Werte deutlich unterschreiten. Da sich der Abbau mit der beantragten Erweiterung von den nächstgelegenen Wohnbebauungen und der Freileitung im Westen des Steinbruchs wegbewegt und zusätzlich Sprengungen im Steinbruch nur in sehr geringem Ausmaß erforderlich seien, könne davon ausgegangen werden, dass keine Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch durch Erschütterungen eintrete.

Im Schallimmissionsgutachten wurden als relevante Immissionsorte der südöstliche Siedlungsbereich von Rinschheim und der Ortsrand von Götzingen als nächst gelegene Wohnbebauung ausgewählt. Die Geräuschimmissionsprognose, komme dabei zu dem Ergebnis, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den relevanten Immissionsorten deutlich unterschritten werden. Zusätzlich entfernt sich durch die beantragte Abbauerweiterung in Richtung Osten das Abbaugeschehen von den westlich gelegenen Siedlungsbereichen, sodass die vorhabensbedingten Immissionen an den relevanten Aufpunkten zukünftig geringer als im Ist-Zustand ausfallen werden. Das Staubemissions- und immissionsgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass der zu erwartende Staubniederschlag und die zu erwartende Feinstaubbelastung an den nächstgelegenen Wohnbebauungen unterhalb der Relevanzschwelle der TA Luft liegen. Aus lufthygienischer Sicht bestehen somit keine Anhaltspunkte dafür, dass die Erweiterung zu erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch führe. Weiter seien keine Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete oder Landschaftsschutzgebiete in der geplanten Erweiterungsfläche, erklärten die Antragssteller beim Scooping-Termin.