Absperrzaun und Verbotsschild: So präsentiert sich die Anlage an den Wochenenden.

Buchen. (rüb) Bleibt die "Alla Hopp"-Anlage in Buchen an den Wochenenden weiterhin gesperrt? Bislang gilt die Schließung bis einschließlich des kommenden Wochenendes. Eine Entscheidung wird erst in der kommenden Woche fallen, sagte Fachbereichsleiterin Simone Schölch von der Stadt auf RNZ-Nachfrage. Der Grund: Die Verantwortlichen möchten die Entwicklung der Infektionszahlen abwarten.

Nachdem die Anlage am ersten frühlingshaften Wochenende (20./21. Februar) einen Ansturm von Familien mit Kindern erlebt hatte und die Corona-Vorgaben angesichts dieses Andrangs kaum mehr einzuhalten waren, sah sich die Stadt gezwungen, das Gelände – vorerst für 14 Tage – über die Wochenenden zu sperren. An den Werktagen, an denen naturgemäß weniger los ist, bleibt das weitläufige Areal weiter wie gewohnt geöffnet.

Die Stadt hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Bürgermeister Burger sagte vor einer Woche: "Wir verstehen die Leute, die nach diesem langen Winter mit den vielen Einschränkungen bei schönem Wetter raus und mit ihren Kindern gerne auf die ,Alla Hopp‘-Anlage wollen. Aber Corona ist nach wie vor eine Gefahr, gerade auch die Mutanten."

An dieser Einschätzung hat sich – eine Woche später und mit ähnlichen Infektionszahlen – nichts geändert. Simone Schölch betont: "Wir sind natürlich bestrebt, so schnell wie möglich wieder zu öffnen." Deshalb spricht sich die Stadt bei dieser Frage auch mit dem Gesundheitsamt in Mosbach ab.

Klar ist: An den Wochenenden ist die Gefahr groß, dass es – schönes Wetter vorausgesetzt – zu größeren Menschenansammlungen auf der Anlage kommt und dass dann die Abstände nicht mehr überall eingehalten werden können.

Eigentlich sollte das ganze Thema kein Problem sein, könnte man meinen: Wenn das Gelände zu voll ist, geht man halt woanders hin – Spielplätze und Grünflächen gibt es in der Region ja genügend. Auf das Verantwortungsgefühl der Menschen zu bauen, funktioniert aber leider nicht bei jedem, wie die Erfahrung zeigt. Deshalb wird die Stadt die Situation auf der "Alla Hopp"-Anlage auch im Fall einer kompletten Wiedereröffnung in den nächsten Wochen und Monaten weiter genau im Blick behalten müssen.