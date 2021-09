Buchen. (rüb) Es gibt kaum einen Buchener, der mit dem Wimpinahaus nicht irgendwelche Erinnerungen verbindet – ob Fastnachtsabende von Frauenbund oder Kolping, kirchliche Veranstaltungen oder private Feiern. Damit das auch in Zukunft so ist, hat der Pfarrgemeinderat eine Steuerungsgruppe beauftragt, die gemeinsam mit der Bevölkerung Ideen für die künftige Ausrichtung des Gemeindehauses der Katholischen Kirchengemeinde Buchen sammelt. Ziel ist es, das Haus, in dem aus Brandschutzgründen seit rund zwei Jahren keine größeren Veranstaltungen mehr stattfinden dürfen, baulich und inhaltlich für die Zukunft gut aufzustellen – auch vor dem Hintergrund der Kirchenentwicklung 2030 mit der Zusammenlegung von Kirchengemeinden.

"Die Zukunftskonzeption für unser Wimpinahaus, das für Buchen eine zentrale Bedeutung besitzt, ist eine Generationenaufgabe", verdeutlicht Christof Kieser von der Steuerungsgruppe gleich zu Beginn des Pressegesprächs. Neben Kieser, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, besteht die Gruppe aus Elisabeth Hell (Verbindung zu Pfarrgemeinderat und Stiftungsrat), Alexander Schüssler (Verbindung zu Vereinen, Verbänden und Gruppierungen), Alexandra Wolfram (Bau und Architektur), Peter Zimmermann (Finanzen und Caritas), Martina Schwing (Protokoll), Johannes Balbach (Verbindung zum Seelsorgeteam, Kirchenentwicklung 2030), Christian Richter (Prozesskoordinator, Kirchenentwicklung 2030) und Dr. Martin Kempen (Prozessbegleiter, Würzburg).

Das Thema Brandschutz beschäftigte die Verantwortlichen schon seit Jahren. 2020 wurde das Wimpinahaus durch das Landratsamt dann größtenteils geschlossen. Das Obergeschoss mit dem Wimpinasaal und das Dachgeschoss dürfen nur noch sehr eingeschränkt bzw- überhaupt nicht mehr genutzt werden. Lediglich im Erdgeschoss mit den Gruppenräumen, der Medienstelle und dem Eine-Welt-Laden herrscht seither weiter Betrieb.

"Wie kann es mit dieser wichtigen Begegnungsstätte für Jung und Alt weitergehen?" Mit dieser Frage befasse sich der Pfarrgemeinderat schon länger, erklärte Gemeindereferent Christian Richter. Allein die notwendigen Sanierungsmaßnahmen – um den Brandschutzvorgaben zu entsprechen – würden einen sechsstelligen Betrag kosten. Diese "kleine Lösung" sei aber schnell verworfen worden: "Es geht nicht darum, was wir alles sanieren sollen, sondern darum, welchen Bedarf wir als Pfarrgemeinde haben." Dabei gehe es nicht nur um mittelfristige Perspektiven, sondern auch um die Frage, wie das Haus in zehn oder 20 Jahren genutzt werden soll.

Um diese Frage zu beantworten, nehmen sich die Verantwortlichen ein Jahr Zeit – ein Jahr, in dem Gruppen und Einzelpersonen zum Thema befragt werden sollen. Los geht es im Oktober. "Wir wollen ganz bewusst als Kirche auf die Menschen zugehen", sagt Christian Richter, und zwar nicht nur auf die Katholiken, sondern auf alle Einwohner und dabei besonders auf junge Menschen. "Ein Umbau des Hauses kann nicht ohne die Frage nach der pastoralen Zukunft von Kirche und Glauben begonnen werden", erklärt der Leiter der Seelsorgeeinheit Buchen, Pfarrer Johannes Balbach. Wie werden die Katholiken in Buchen ihren Glauben in 20 Jahren leben und welche Räumlichkeiten benötigen sie dazu? Wie kann das Haus der Kirche und der Stadt künftig dienen? Bei der Ideensammlung soll es keine Vorgaben und keine Denkverbote geben, so Balbach,

Die Steuerungsgruppe versucht, zukunftsorientiert zu planen, und hat deswegen besonders die Menschen im Blick, die das Haus mit Leben füllen werden, z. B. Jugendliche, Familien, Menschen im Berufsleben oder Eltern von Kindergartenkindern. Sie sollen besonders angesprochen werden, neben den Menschen, die jetzt das Haus beleben.

Bis Sommer 2022 soll aus den gesammelten Ideen eine Empfehlung für den Umbau an den Pfarrgemeinderat formuliert werden. In der ersten Phase im Herbst/Winter 2021 sind u. a. Workshops mit Gruppen, Verbänden und Vereinen, Interviews mit Menschen, die Interesse am Wimpinahaus haben, und thematische Führungen durch das Haus geplant. "Wir laden dazu ein, sich ein Bild vom heutigen Wimpinahaus zu machen, sich an die vielen Veranstaltungen der letzten Jahrzehnte zu erinnern und direkt vor Ort neue Ideen zu entwickeln", erklärt Richter. Auch Stellwände in der Kirche St. Oswald oder bei Veranstaltungen in der Fußgängerzone sind – ebenso wie eine Online-Umfrage über die Homepage der Seelsorgeeinheit – vorgesehen. In der zweiten Phase im Winter 2021/2022 werden die Zwischenergebnisse bei einem Ideenfestival vorgestellt und diskutiert, und zwar in einer für alle offenen Tagesveranstaltung. Für Phase drei im Sommer 2022 ist die Vorstellung konkreter Entwürfe bei einem Workshoptag vorgesehen.

Das Ziel ist klar: "Das Wimpinahaus soll ein Haus der Menschen sein", betont Christof Kieser, und für Elisabeth Hell ist eine hohe Identifikation der Menschen mit "ihrem" Wimpinahaus besonders wichtig: "Deshalb setzen wir auf eine breite Beteiligung der Menschen."

Die Kosten stehen bei der Suche nach einem innovativen Zukunftskonzept zunächst nicht im Mittelpunkt. "Aber klar ist: Das Konzept muss auch finanzierbar sein", betont Pfarrer Balbach. Er ist aber zuversichtlich: "Für gute, zukunftsträchtige Ideen wird es die nötigen Fördermittel geben." Bereits jetzt fließen Zuschüsse: Unterstützt wird die Konzeptentwicklung durch die Initiative Allianz für Beteiligung des Landes Baden-Württemberg.

Noch steht der Prozess ganz am Anfang. Bis das Konzept und die Finanzierung stehen und die ersten Handwerker das Wimpinahaus in Buchen in eine Baustelle verwandeln, wird noch einige Zeit vergehen. Vor 2024 oder 2025 wird das "neue" Wimpinahaus wohl nicht fertig sein. Bis dahin wird es also auch keine Fastnachtsabende dort geben – doch die Aussicht auf das Gemeindehaus der Zukunft lässt auch diese Einschränkung verschmerzen.

"Wir wünschen uns, dass sich die Bevölkerung an dem Prozess beteiligt und am Ende ein Ergebnis entsteht, das von ihr getragen und gerne angenommen wird", betont Pfarrer Balbach. Denn: "Wir wollen einen Umbau, der den Menschen dient und ihre Bedürfnisse und Wünsche berücksichtigt!"