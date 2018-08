Hettingen. (KM) Mitbürger fragten beim Vorsitzenden des Hettinger Heimatvereins, Gundolf Scheuermann, an, ob an den Gedenksteinen des Kriegerhains Renovierungsarbeiten ausgeführt werden, weil auf den Gedenksteinen die Namensschilder fehlen. Scheuermann verneinte, begab sich zum Kriegerhain und musste feststellen, dass auf allen 65 Gedenksteinen die Namenschilder weg sind. Wie die Polizei mitteilte, haben unbekannte Täter diese im Zeitraum vom 1. Mai bis 27. Juli entwendet.

Die große Frage ist, wer hat die Messingschilder entwendet? War es eine Person oder sogar eine Diebesbande, die hier ihr Unwesen trieb. An den Gedenksteinen wurden keine Beschädigungen festgestellt, sodass man annehmen kann: Hier waren Metallräuber und keine Vandalen am Werke. Da die Namensschilder auf den Steinen eine Größe von 22 mal 15 Zentimeter haben, etwa 500 Gramm wiegen und nur mit zwei Messingschrauben und Dübeln befestigt waren, war es für die Diebe ein Leichtes, diese abzuschrauben und das Diebesgut (32,5 Kilogramm) abzutransportieren.

Bei einem derzeitigen Preis für Altmetallschrott, hier Messing, von drei Euro je Kilogramm, war der Beutezug für die Täter nicht sehr lukrativ. Der Schaden ist für den Heimatverein Hettingen jedoch enorm und wird nach vorsichtiger Schätzung auf 10.000 Euro Wiederbeschaffungswert beziffert.

Als der Heimatverein Hettingen in Zusammenarbeit mit der Stadt Buchen die Generalsanierung der gesamten Kriegerhainanlage im Jahr 1990 in Angriff nahm, wurden neben der Komplettsanierung der Kapelle auch alle 65 Steine, von denen jeweils einer für einen im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten der Gemeinde steht, erneuert. Die seit der Errichtung der Gefallenengedenkanlage im Jahr 1923 dort befindlichen Gedenksteine, die der Hettinger Steinmetz "Faulhabersch Hermann" (Hermann Dittrich) schuf, waren durch starke Witterungseinflüsse geschädigt und wurden durch neue ersetzt. Waren doch zum Teil die Namen, die in den kartuschenförmigen Vertiefungen eingemeißelt waren, fast nicht mehr lesbar. Und um dies für die Zukunft zu verhindern, hatte man Messingnamensschilder angebracht.

Dem damaligen Vorsitzenden des Heimatvereins, Karl Kirchgeßner (Spengler), war es gelungen, mit Petra Reum-Mühling, der damaligen Chefin der ehemaligen Firma Reum, eine großzügige Partnerin zu finden, denn ihre Firma fertigte die Schilder aus drei Millimeter starkem Messingblech, polierte sie auf Hochglanz und überzog sie mit einem witterungsbeständigen Speziallack, nachdem der Hettinger Werkzeugmacher Günther Mackert die Namen in seiner Freizeit und kostenlos eingravierte. Dies ist heute in dieser Form nicht mehr möglich, sodass beträchtliche Kosten auf den Heimatverein zukommen werden.

Info: Die Gedenkstätte liegt an der Landesstraße 522 zwischen Hettingen und Rinschheim und ist ausgeschildert. Wer verdächtige Beobachtungen im Bereich der Gedenkstätte gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 in Verbindung zu setzen.