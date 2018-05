Augenarzt Dr. med. Paul Uihlein eröffnet am 17. Oktober in der Haagstraße 3 in Buchen eine neue Praxis. Foto: privat

Buchen. (Wd) Es ist nie zu spät, etwas Neues zu machen. Der allseits bekannte Buchener Augenarzt Dr. Paul Uihlein hält nichts vom Ruhestand. Im Gegenteil: Ab 17. Oktober eröffnet er seine neue Praxis in der Haagstraße 3 in Buchen, nachdem er in der Praxis Griebel zum Monatsende aufhören musste. "Ich mache nun diese Praxis auf, weil ich mit meiner jahrzehntelangen Erfahrung und mit meinem großen Wissen nicht untätig sein will. Außerdem liebe ich meinen Beruf viel zu sehr und will weiterhin den Menschen helfen", betonte er im Gespräch mit der RNZ. Schon seit 36 Jahren praktiziert Dr. Uihlein in Buchen und erfreut sich großer Beliebtheit bei seinen Patienten.

Die neue Wahlarztpraxis für Augenheilkunde in der Haagstraße 3, ehemals Praxis Dr. Müller, ist bei der Ärztekammer Nordbaden gemeldet und privat Versicherte können das gesamte Leistungsangebot von Untersuchung über Beratung bis Behandlung uneingeschränkt nutzen. Dies gilt auch für gesetzlich Versicherte als Selbstzahler.

Dr. Uihlein wird für alle Patienten mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung und Kompetenz seine fachärztlichen Dienste anbieten. Dazu zählen Augenuntersuchungen für alle Altersklassen, fachgerechte Beratung und Therapien. Netzhautdiagnostik bei Diabetes, Hypertonie, Kurzsichtigkeit und Maculaleiden gehören ebenso dazu. Gleichfalls Glaukomvorsorge, Sehtest, Brillen- und Kontaktlinsenkontrolle und Führerscheinbegutachtungen für alle Klassen. Problemlösungen bei grauem und grünem Star gehören ebenso zum Leistungsportfolio. Außerdem wird Dr. Uihlein weiterhin Operationen in Kooperation mit dem Augenoperationszentrum Lohr in der Neckar-Odenwald-Klinik Buchen vornehmen lassen. Das Augenoperationszentrum in Buchen wurde im Jahr 2008 von ihm mitgegründet.