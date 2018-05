Beim Triathlon des TSV Buchen waren Sportler aus dem gesamten süddeutschen Raum am Start. Im Waldschwimmbad in Buchen war morgens schon der Schwimmwettbewerb angesagt. Das Wasser war allerdings auf angenehme 24 Grad Celsius geheizt, die Außentemperatur war da zunächst noch etwas frischer. Foto: Klaus Narloch

Buchen. (kn) Das Buchener Waldschwimmbad war am vergangenen Samstag wieder die Anlaufadresse der Triathleten aus nah und fern. Hunderte von Sportlern aller Altersgruppen hatten sich wieder in die Startliste eingetragen. Begünstigt vom schönen Wetter waren zudem noch zahlreiche Kurzentschlossene nach Buchen gekommen, und damit konnte man seitens des Veranstalters bereits vor dem Startschuss beruhigt der Veranstaltung entgegensehen.

Bereits zum 13. Mal war die Sparte Schwimmen/Triathlon des TSV Buchen Ausrichter dieser Großveranstaltung und die sorgten auch in diesem Jahr mit einer perfekten Organisation und Durchführung dafür, dass sich die Gäste aus dem vorwiegend süddeutschen Raum wohl fühlten.

Schwimmen, Radfahren, Laufen im Dreierpack, das Ganze unter Wettkampfbedingungen und unmittelbar hintereinander, das verlangt den Sportlern einiges ab. Bei herrlichen äußeren Bedingungen war der Sprung in kalte Nass des Buchener Waldschwimmbades ein Vergnügen, zumal die Wassertemperatur auf angenehme 24 Grad vorgeheizt war. Je nach Altersgruppe hatten die Sportler zwischen 50 - und 700 Meter zu absolvieren, ehe es im Laufschritt zum Fahrrad-Parcours ging, um sich danach auf die Fahrradrundstrecke zu machen. Auch hierbei betrug die Strecke zwischen einem und zwanzig Kilometer. Und spätestens dabei waren alle Athleten auf "Betriebstemperatur".

Zeit zum Verschnaufen blieb allerhöchstens auf der Ebene Richtung Hettigenbeuern, ehe sich die Radfahrer nach kurzer, rasanter Abfahrt bereits wieder dem Wendepunkt am Parkplatz des Waldschwimmbades näherten, wo in der engen Kurve Brems- und Steuerkünste gefragt waren. Auch danach senkte sich die Zielflagge allerdings noch nicht, schließlich besteht ein Triathlon aus drei Disziplinen. Damit hieß es noch einmal Laufen. Für die "Schnuppertriathleten" war bereits nach 200 Metern Schluss, während die Profis nochmals bis fünf Kilometer zu laufen hatten.

Am Ende durften sich schließlich alle als Sieger fühlen, so auch die Organisatoren des TSV Buchen mit ihrem Vorsitzenden Kurt Bonazewski, die auch in diesem Jahr wieder alles dafür taten, damit sich die Gäste und Athleten wohl fühlten und das Event wiederum mit Bravour meisterten.

Info: Alle Ergebnisse gibt es auf der homepage des TSV Buchen unter www.tsv-buchen.de