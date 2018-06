Buchen. (adb) Ein Sammelsurium höchst interessanter und individuell zu interpretierender Werke bietet die am Sonntag im Kulturforum "Vis-à-vis" eröffnete Ausstellung "Itinerar - mit den Augen der Vögel" von Katharina Karrenberg. Dabei handelt es sich weniger um eine klassische Ausstellung, sondern vielmehr um eine komplexe Rauminstallation.

Für den Kunstverein Neckar-Odenwald freute sich Vorsitzender Harald Kielmann darüber, eine so hochwertige Ausstellung in Buchen präsentieren zu können. Sein Dank galt neben der Künstlerin im Besonderen auch Kuratorin Ulrike Thiele für die Mitorganisation und Konzeption.

Bürgermeister Roland Burger, der sein Grußwort auch im Namen von Landrat Dr. Achim Brötel hielt, erinnerte daran, dass in der oftmals primär auf Vernunft, Zweckmäßigkeit und Leistung geeichten Gesellschaft auch "zweckfreie" Dinge ihren Platz haben sollen und dürfen - eben jene Dinge, die das menschliche Auge verwöhnen und sich vielleicht auch durch einen hohen künstlerischem Wert auszeichnen.

Beides könne man mit Fug und Recht den Werken von Katharina Karrenberg attestieren, die ihrer Ausstellung dem Namen "Itinerar" gab, was sich mit "Straßen- und Stationsverzeichnung der römischen Kaiserzeit mit Angaben über Wegstrecken" oder "Verzeichnung der Wegeaufnahmen bei Forschungsreisen" übersetzen lässt. Gerade für Laien sei es kein Leichtes, Kunst zu "bewerten", sodass als beste Art des Kunstgenusses wohl jene gelte, die Werke unvoreingenommen auf sich wirken zu lassen.

In einem Künstlergespräch wurde das Publikum an die Installation herangeführt.

In diesem Sinne übergab er das Wort an Harald Kielmann, der kompakt auf die Vita der in Berlin lebenden und wirkenden Katharina Karrenberg einging. Nachdem sie visuelle Kommunikation und Soziologie studierte, widmete sie sich kritischen Untersuchungen von Kunstgeschichte und Bildwahrnehmung im Grundsätzlichen sowie unter philosophischen Gesichtspunkten. "Ihre Arbeiten verbinden Text, Klang, Fotografie, Zeichnung und die Arbeit am Bildschirm", erläuterte Kielmann und definierte den Bereich der Reflektographie als Ergebnis von "Interaktionen zwischen analogen und digitalen Bildern", die per Computerscreen-Verfahren aufgezeichnet wurden.

Mit einem Künstlergespräch zwischen Ulrike Thiele und Katharina Karrenberg wurde das Publikum an die Installationen herangeführt. Wie Karrenberg erklärte, sei sie beim ersten Begehen vor allem durch Länge und Zuschnitt des "Vis-à-vis" beeindruckt gewesen. "Hier kann ein echtes Vis-à-vis zwischen Bild und Betrachter entstehen, was Konfrontationen der besonderen Art auslöst", schilderte sie und verwies auf "Installationen, deren Motive visuell und begrifflich erschlossen werden können". Zunächst möge man "Einzelteile erobern", um sich nach und nach Zugang zum kompletten Werk zu verschaffen.

So wie sich der Mensch mit jeder Bewegung verändere, betrachte man auch ein beliebiges Bild nie aus demselben Blickwinkel: "Morgen ist der Hintergrund ein anderer als heute", merkte Katharina Karrenberg an.

Die Reflektographie sei dem Betrachter insofern beim Hinterfragen der Bilder behilflich, indem sie die Werke physisch erlebbar mache. So gestatten Doppelspiegelungen, die weder geplant noch erfunden werden können, völlig neue Betrachtungspunkte, mit denen analoge und digitale Bildmaterialien zum einer Serie verschmelzen.

Als Beispiel hierfür könne der siebenteilige Zyklus "Scientific Truth" gelten, der die Reihenfolge von Handbewegungen verarbeite: "Leichte Verschiebungen werden zu ganz neuen Melodien, die verunsichern, wachrütteln oder auch zum Nachdenken anregen können", ließ die Künstlerin wissen. Nach der Vernissage beantwortete sie bereitwillig zahlreiche Fragen zu ihrem Schaffen und ihren Intentionen.

Info: Die Ausstellung "Itinerar - mit den Augen der Vögel" ist bis zum 8. Juli im Kulturforum "Vis-à-vis" (Öffnungszeiten: Dienstag-Freitag und Sonntag von jeweils 14 bis 17 Uhr) zu besichtigen.