Buchen. (mb) Zwei Jahre hintereinander auf die Kolpingsfaschenacht verzichten – unvorstellbar! In diesem Jahr bringt deshalb ein bemerkenswert professionell gemachter einstündiger Film den Kolpingshumor in die Wohnstuben. Buchen wird darin Europäische Kulturhauptstadt des Jahres 2055.

Vergangenes Jahr machten die Brandschutzbestimmungen für den Wimpinasaal die Kolpingsfaschenacht zunichte. In diesem Jahr drohte wegen der Corona-Pandemie ein nochmaliger Ausfall der urwüchsig-komischen Veranstaltung.

Doch wie viele Menschen und Organisationen, so entdeckte auch die Kolpingsfamilie Buchen ihre digitalen Kompetenzen und stellte einen närrischen Film ins Internet. Gerade in dieser Zeit tut es gut, die alten Gesichter neu kostümiert wieder zu sehen, ihre ausgelassene Fröhlichkeit zu spüren und über die Originalität der Ideen und deren Ausführung zu lachen.

Sogar der Bürgermeister spielt in dem Film mit in der Rolle, die er am besten kann: die des Bürgermeisters. Wegen vieler ausgefallener Veranstaltungen sehen sich die städtischen Mitarbeiter nicht in der Lage, eine 55-seitige Bewerbung um die Kulturhauptstadt 2055 zusammenzustellen. Bei der Kolpingsfamilie fällt dagegen nur die Kolpingsfaschenacht aus. Und so kümmern sich die Kolpingsschwestern und –brüder um diese Angelegenheit auf die ihnen eigene närrische Weise. Hier wird deutlich, dass liebevolle, nette Details den Film und die Kolpingsfaschenacht im Allgemeinen so unterhaltsam machen. So gehen bei Kolpingsvorsitzender Sandra Röckel Kurznachrichten mit eingefügten fastnachtlichen Motiven auf dem Smartphone von Kolpingsmitgliedern ein. Während des gesamten Films stößt man auf solch originelle Kleinigkeiten, die zeigen, dass die Darsteller mit Herz und Leidenschaft bei der Sache sind.

Linus Kieser führt als Moderator durch die Sendung des neu gegründeten Senders "Blecker TV". Er leitet über zur Kettenmühlen-Idylle im schönen Morretal. Dort verrichtet der smarte Chirurg Dr. Trinkmann seinen Dienst. Doch auch der Wolf treibt im Odenwald sein Unwesen, lässt sich jedoch vom Rotkäppchen in die Flucht schlagen. Der Biber am Hollersee ist ebenso Thema wie der Waldkindergarten ohne Wald. Die Narren schlagen vor, einen baumlosen Waldkindergarten auf dem Musterplatz einzurichten.

Eine Europäische Kulturhauptstadt braucht natürlich auch eine gute verkehrliche Anbindung. Dafür sorgt der ICE-Halt Buchen-Ost. Innerhalb von wenigen Minuten erreicht man von dort aus zwar Osterburken, muss dort aber 90 Minuten lang auf das Ruf-Taxi zur Autobahn warten. Den Fortschritt der E-Mobilität in Buchen verhindert dagegen ein überregional bekannter Elektro-Einzelhändler mit seinem exorbitanten Stromverbrauch. Dafür erhält der IGO in der Nähe des "internationalen Logistikzentrums DHL" eine Start- und Landeband und das "Städtle" eine U-Bahn-Linie, die vom Parkdeck zu den Stationen "Bretzel-Tor", Alla-Hopp-Anlage und Rammelhof führt. Außerdem weist Linus Kieser auf die Wasserstraße Morre hin und den dreispurigen Ausbau der Bundesstraße 27.

Hintergrund Text/Drehbuch: Christof Kieser Kamera: Michael Henk Schnitt: René und Volker Kremser Musik: Franz Schwing und Hubert Alois Kieser Schauspieler: [+] Lesen Sie mehr Text/Drehbuch: Christof Kieser Kamera: Michael Henk Schnitt: René und Volker Kremser Musik: Franz Schwing und Hubert Alois Kieser Schauspieler: Holger Ams, Frieda, Nora und Lotte Balles, Horst Berger, Eva-Maria Ertl, Klemens Gramlich, David Gremminger, Marius Gremminger, Martin Grollmus, Mathias Grollmus, Michael Henk, Gerald Kaiser, Birgit Kieser, Christof Kieser, Gregor Kieser, Hubert Alois Kieser, Linus Kieser, Tilo Kirchgeßner, Sabine Kleinert, Rebecca Mackert, Johannes Mackert, Davor Manovic, Arno Noe, Manuel Roos, Lukas Schäfer, Sandra Röckel, Alexander Schüssler, Tamara Schweis, Johanna Vering, Anna-Maria Weber. Katakombe-Sänger: Mathias und Martin Grollmus (Text/Drehbuch, Sänger), Magnus Balles (Schnitt, Sänger), Horst Berger (Klavier, Sänger), Michael Mainx (Sologitarre, Ton), Michael Henk, Bernd Morschhäuser, Dietger Stolz (Sänger). Kolping-Kammerorchester: Horst Berger (Arrangement), David Gremminger, Gerald Kaier (beide Trompete), Christof Kieser (Posaune), Klemens Gramlich (Tenorhorn), Anne-Marie Weber (Querflöte), Lukas Schäfer (Tuba), Holger Ams (Geige), Manuel Roos (Glockenspiel), Dietger Stolz (Bass), René Kremser (Schlagzeug). Mitwirkende Gäste: Bürgermeister Roland Burger, Thomas Tonnier (Wolf), Julia Stich (Maske), Anatoli Brishatjuk (Luftaufnahmen), Petra Nohe (Blecker-TV-Logo), Andreas Haaker (Obi-Biber), Tobias Häfner (Mofa/Moped), Davor Manovic (U-Bahn-Schilder), Martin Hahn (Fotos). (mb)

Touristisch überzeugt die Bleckerstadt durch die Odenwälder Seenplatte mit echten Seen und Weihern und diversen überfluteten Wiesen. Und wer wusste bisher, dass Buchen als das "Rom des Odenwalds" bezeichnet wird? Es ist nämlich auf sieben Bergen erbaut: Schrankenberg, Wartberg, Eckenberg, Hühnerberg, Gückelberg, Kaltenberg und Henneberg. "Buchen und Umgebung – genau das Richtige für Menschen, die gern alleine sind und dies auch bleiben wollen", sagt ein närrischer Stadtführer. "Bei uns gibt es Urlaub mit ganz viel wenig."

Die Innenstadt verfügt über attraktive Geschäfte wie ein weit über die Region bekanntes Elektro-Fachgeschäft, ein Laden mit dem Motto "Was du Wolle?" und einen Krusch-und-Krempel-Händler. Thema waren auch die Schüsse auf einen Bauarbeiter auf der Walldürner Höhe und das Verschwinden des traditionellen Buchener Wagenrads. Derweil traten die Bänkelsänger als Straßensänger vor dem Alten Rathaus auf und nahmen die Erweiterungspläne der AWN für Sansenhecken aufs Korn.

Auch im Film fehlten natürlich nicht die musikalischen Talente der Kolpingsfamilie, die als "Katakombe-Sänger" mit einer Buchener Variante der "Bohemian Rhapsody" begeisterten. Am Ende verkündete die Europäische Kultursenatorin Mercedes den Sieger des Bewerbungsverfahrens: Zu dem Titel-Triple "Fair-Trade-Stadt", "Rock-City" und "Weltmusikstadt" kam ein weiterer hinzu: Buchen ist Europäische Kulturhauptstadt des Jahres 2055.

Info: Der Film kann auch auf der Seite www.kolping-buchen.de aufgerufen werden. Am Aschermittwoch wird er wieder aus dem Netz genommen.