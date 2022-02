Buchen. (joc/tra) Den offiziellen Brauchtumspflegern waren in diesem Jahr die Hände gebunden, denn das Innenministerium schob lange Zeit sämtlichen größeren fastnachtlichen Aktivitäten einen Riegel vor. Und als es dann doch vor Wochenfrist noch eine Lockerung gab, war es zu spät und zu aufwendig, um ein ausgefeiltes Programm auf die Beine zu stellen.

Die weiße Frau von Eberstadt.

Doch Buche’ ohne Fastnacht, das geht eigentlich gar nicht. Nur gut, dass die Bleckerstadt hier ein inoffizielles Ass im Ärmel hat: Die Buchener Handballkrachkapelle – seit Jahrzehnten ein Aktivposten in der Narretei – entwickelte, mit freundlicher Unterstützung einiger Helfer, kurzfristig ein kleines aber feines Programm 2022, zu dessen Auftakt natürlich auch am "Schmutzigen Donnerstag" eine zünftige Ausgrabung gehörte.

Dieses inoffizielle Event begann gestern mit einer kleinen Stärkung am Hotel "Prinz Carl". Von hier zogen zahlreiche Freunde der närrischen Zeit, unterstützt von einer Abordnung der Buchener Stadtkapelle, unter fastnachtlichen Klängen zum Gasthaus "Schwanen". In der Fußgängerzone wurden sie mit Klatschen und "Hinne houch"-Rufen begrüßt von Närrinnen und Narren, die eine solche Abwechslung herbeigesehnt hatten.

Um kurz nach 18 Uhr begann dann das mitreißend-gruselige Fastnachtsspiel am Biergarten des Gasthauses "Schwanen", den Wirt Simon Schäfer, ein erklärter Freund der Buchener Fastnacht, gerne kurzfristig zur Verfügung gestellt hatte.

Schnell entwickelte sich vor der idyllischen Hintergrund-Kulisse des Biergartens ein kleines, aber tolles Open-Air-Programm, das eine große Schar begeisterter Buchener Fastnachter und auswärtiger Gäste live mitverfolgte. Diese hatten kurzfristig durch Mundpropaganda von der etwas anderen Ausgrabung erfahren.

Beste Stimmung bei den „Huddelbätzen“.

"Morrehexen" und "Huddelbätze", Hellebarden, Müller, Geister und sogar zwei farbenfrohe Einhörner waren beim schwungvollen Tanz rund um das Feuer freudig vereint, und es herrschte beste Stimmung. Schnell waren sich alle Zuschauer einig: Dieses Rahmenprogramm ist allererste Sahne!

Auch „Morrehexen“ waren mit von der Partie.

Das sieht man auch an der illustren Gästeschar. Für die gekonnte musikalische Bereicherung sorgte die zehnköpfige kleine Besetzung der Buchener Stadtkapelle. Gesanglich unterstützt wurden sie von der fulminanten spanischen Gesangsformation "Handos Krachos di Capellos". Die stark auftrumpfenden Musiker und Sänger fanden stets vortrefflich den Geschmack des Publikums, und sie bekamen viel Applaus. Vor allem ihr "Amigo despierta (= "Kerl wach uff") wurde begeistert mitgeklatscht.

Eine kleine Delegation der Buchener Stadtkapelle spielte groß auf.

In diesem Jahr wurden die Frauen und Männer der vielköpfigen Buchener Handballkrachkapelle bei der Vorbereitung der Ausgrabung übrigens von einigen Beamten der ehemaligen "Soko Wacherad" unterstützt. Die emsigen Beamten hatten im letzten Jahr in Buchen und Umgebung mit sensationellen Ermittlungserfolgen auf sich aufmerksam gemacht (die RNZ berichtete). Diese hatten sich sogar bis in höchste Polizeikreise herumgesprochen. Mittlerweile sind einige Beamte der Soko pensioniert. Sie fühlen sich aber weiterhin der guten Sache verpflichtet und erklärten sich spontan bereit, sich nunmehr ehrenamtlich für die Brauchtumspflege einzubringen.

Übrigens: Wie die Rhein-Neckar-Zeitung aus gewohnt gut unterrichteten Kreisen soeben erfahren hat, haben die inoffiziellen Organisatoren in der heißen Phase der fünften Jahreszeit noch einiges vor. Für die nächsten Tage haben sie einige weitere Veranstaltungen angekündigt. Man darf also mehr als gespannt sein ...