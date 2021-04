Buchen. (tra) In einigen Wochen wird der altehrwürdige "Löwen" seine Gäste mit neuem Gesicht begrüßen: Die Gerüste stehen bereits, so dass demnächst mit der Sanierung der Fassade begonnen werden kann. Da das Haus im Jahr 1798 erbaut wurde, wurde die neue Fassadenfarbe in Absprache mit dem Landratsamt und dem Denkmalamt festgelegt. "Es sind die Farben Weiß und Umbragrün vorgesehen", berichtet Eigentümer Konrad Grimm, der das Gebäude nun in enger Abstimmung mit den "Löwen"-Wirten Boris Oliver und Lukas Gauer umfassend modernisiert.

Wie die RNZ im Sommer 2019 bereits berichtete, stehen im "Löwen" große Veränderungen an: Das Gebäude wurde von Konrad und Christiane Grimm gekauft und wird nun erweitert: In der angrenzenden Scheune wird ein weiterer Gastraum entstehen, es wird eine Sonnenterrasse sowie eine Weinlaube geben, und es sind auch ein paar Fremdenzimmer geplant. Die Architektin ist Kathrin Evers. Da es sich um ein Großprojekt handelt, wird es Zug um Zug realisiert werden. "Wir schätzen, dass die Sanierung des ,Löwen‘ in rund drei Jahren abgeschlossen sein wird. Dann wird alles auf dem neusten Stand sein", sagt Konrad Grimm. 2021 wird die anstehende Sanierung der Fassade im Mittelpunkt stehen, danach soll, so Grimm, mit dem Ausbau des neuen Gastraums in der Scheune begonnen werden.

Beim Rundgang durch die Scheune erklärt Wirt Lukas Gauer, dass die alten Strukturen des Gebäudes auch nach der Sanierung sichtbar sein sollen. Foto: Tanja Radan

Aber auch im Innenbereich hat sich etwas getan: Die bestehenden Sanitäranlagen und der Flur wurden bereits renoviert. Die Fassadenarbeiten werden sich auf den Betrieb des "Löwen" – sobald er wieder öffnen darf – jedoch nicht auswirken. "Wir werden dann ganz normal für unsere Gäste da sein, auch die Terrasse an der Straße bleibt geöffnet", sagt Wirt Lukas Gauer. Während der Realisierung des Großprojekts soll der "Löwen" nur einmal geschlossen werden – wenn die Küche verlegt wird. Ansonsten läuft der Betrieb weiter.

Nach der Sanierung der Fassade soll es im Bereich der angrenzenden alten Scheune weitergehen. In der Scheune wird ein zusätzlicher Gastraum für 80 bis 100 Personen entstehen. "Dort sollen dann auch Feiern wie Hochzeiten, kulturelle Events oder auch Tagungen stattfinden", blickt Gauer in die Zukunft.

Die besondere Atmosphäre der alten Scheune soll jedoch erhalten bleiben: "Die alten Strukturen der Scheune sollen nach der Sanierung weiterhin sichtbar sein, so dass die Scheune ihren Charakter behält", sagt Konrad Grimm. Auch hierbei wird mit dem Denkmalamt zusammengearbeitet.

Wer sich im bestehenden "alten Gastraum" wie zu Hause fühlt, muss sich jedoch keine Sorgen machen: "Das bleibt unsere gemütliche Stube mit rustikaler Küche", sagt Lukas Gauer. Im hinteren Bereich des "alten Löwen" ist dann gehobenere Küche mit separater Speisekarte geplant. Auch die Terrasse an der Straße bleibt bestehen.

Im Bereich der Scheune wird eine zusätzliche Terrasse angelegt, zudem ist eine Weinlaube geplant. "Bei gutem Wein oder gutem Bier kann man dort dann auch Live-Musik genießen", erklärt Wirt Lukas Gauer.

Nach dem Umbau sollen im "Löwen" auch Tagungen stattfinden können. "Wir bieten dann auch das Abendessen an, so dass die Teilnehmer nach der Tagung die Location gar nicht wechseln müssen", berichtet Gauer.

"Der Löwen" will zudem auch um die Mittagszeit verstärkt für Berufstätige da sein. Die Wirte wollen ein schnelles und gutes Mittagessen anbieten, so dass auch diejenigen, die mittags nur eine halbe Stunde Zeit haben, trotzdem entspannt essen gehen können.

Nach der Erweiterung wird es im "Löwen" Raum für rund 200 Sitzplätze geben, aktuell sind es um die 70. Um das zu stemmen, wird natürlich mehr Personal gebraucht. "Wir haben bereits zwei Mitarbeiter, die sich darauf vorbereiten, im Bereich Service und Küche jeweils eine Führungsposition zu übernehmen. Sie werden dann die Ansprechpartner für neue Mitarbeiter sein", erklärt Lukas Gauer. Die Wirte Boris Oliver und Lukas Gauer freuen sich auf den "neuen Löwen": "Wir haben schon öfter daran gedacht, dass es schön wäre, wenn man die Scheune ausbauen könnte. Nun wird es Realität. Was uns besonders freut ist auch, dass wir unser Restaurant vergrößern können, ohne den Standort zu wechseln." Und das wird die Gäste sicherlich besonders freuen, da der "Löwen" wohl für die allermeisten untrennbar mit dem 1798 erbauten Gebäude verbunden ist.