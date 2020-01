Buchen. (rüb) Für großes Aufsehen sorgte einen Tag vor Heiligabend die Meldung, dass auf der Baustelle am Burghardt-Gymnasium eine Betondecke eingestürzt war. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, doch die Frage, ob es beim Großprojekt "BGB-Erweiterung" dadurch zu Verzögerungen kommt, beschäftigt seither die Verantwortlichen, aber auch Lehrer, Schüler und Eltern. Doch nun gibt die Stadt Entwarnung: "Auswirkungen auf den Gesamtfertigstellungstermin wird es nicht geben." Die Ursache für den Deckeneinsturz liegt aber nach wie vor im Dunkeln.

Voraussichtlich am Wochenende vom 20. bis 22. Dezember war die 150 Quadratmeter große Betondecke eingestürzt. Die Baustelle befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Weihnachtsurlaub.

Auf RNZ-Anfrage hat die Stadt am Freitag Folgendes mitgeteilt: "Der Deckeneinsturz beziehungsweise der Einsturz der Stützen, auf denen die noch nicht fest eingebaute Decke auflag, hat nicht so dramatische Folgen wie befürchtet." Die Arbeiten auf der Baustelle würden wie geplant – nach dem Ende des Weihnachtsurlaubs des Bauunternehmens – am Montag, 13. Januar, wieder aufgenommen.

Und weiter: "Der vergleichsweise kleine Bereich, in dem die Decke eingestürzt ist, bleibt zunächst gesperrt. Dort wird voraussichtlich Mitte nächster Woche mit dem Rückbau bzw. den Aufräumarbeiten begonnen. Ein Gutachter ist bestellt. Dieser wird die Rückbauarbeiten begleiten, um dabei Grundlagen für sein Gutachten zu gewinnen."

Zur Ursache des Einsturzes gebe es folgerichtig noch keine neuen Erkenntnisse, dazu könnten frühestens nach Beendigung der Rückbauarbeiten Aussagen getroffen werden.

Das Fazit der Stadt lautet daher: "Aus jetziger Sicht wird sich durch den Vorfall zwar die Fertigstellung des Rohbaus unwesentlich verzögern, Auswirkungen auf den Gesamtfertigstellungstermin wird es aber aus diesem Grund nicht geben."