Hettingen. (rüb) Nachdem im vergangenen Jahr die letzten beiden Grundstücke im Baugebiet "Oberhölzle" verkauft wurden, gibt es aktuell in Hettingen keine Bauplätze mehr in städtischem Besitz. Das soll sich aber bald ändern: 2024 soll das neue Hettinger Baugebiet "Steinmäuerle" erschlossen werden. Dies ist aber nicht die einzige Investition, die im Maurerdorf ihre Schatten voraus wirft: Neben der Generalsanierung – oder dem Neubau – des Kindergartens St. Odilia stehen in den nächsten Jahren mehrere Straßenerneuerungen an. Darüber informierten Ortsvorsteher Timo Steichler und Beigeordneter Benjamin Laber am Dienstagabend im Lindensaal in der Sitzung des Ortschaftsrats.

"Das gesellschaftliche Leben im Ort war erneut stark eingeschränkt: Durch Corona bleibt die Gemeinschaft auf der Strecke", sagte der Ortsvorsteher in seinem Jahresrückblick. In den neun Sitzungen des Ortschaftsrats wurden 72 Tagesordnungspunkte abgearbeitet, darunter 15 Bauanträge. An Maßnahmen nannte er u. a. den Bau von Parkplätzen am Kindergarten. Die Ortschaftsverwaltung organisierte mit der FG "Hettemer Fregger" zwei Impftermine mit insgesamt 400 Impfungen. Die Zahl der Einwohner ist 2021 von 2319 auf 2292 leicht gesunken. 22 Sterbefälle stehen 21 Geburten gegenüber. Zudem gab es zehn Eheschließungen, informierte Steichler.

Ausblickend auf das laufende Jahr erwähnte er einen für Anfang März geplanten Workshop des Ortschaftsrats mit den Vereinen und Institutionen für die Planung der 1250-Jahr-Feier im Jahr 2024. Der neugestaltete Hintereingang des Rathauses solle demnächst fertiggestellt werden. Zudem ist für Mai/Juni der Austausch der Fenster im Rathaus geplant. Im Juni könnte mit dem Bau des Seniorenzentrums begonnen werden. Nach Fastnacht soll an der Alten Buchener Straße ein Verkehrszählgerät aufgestellt werden, um für das Genehmigungsverfahren verlässliche Daten zum Verkehrsaufkommen zu erhalten.

Beigeordneter Benjamin Laber stellte im Anschluss den Doppelhaushalt 2022/23 vor – mit besonderem Blick auf die Investitionen der kommenden Jahre in Hettingen. Berücksichtigt ist dabei auch die rund 800.000 Euro teure Erschließung des neuen Baugebiets "Steinmäuerle". Auf dem zwei Hektar großen Areal im Bereich Alte Rinschheimer Straße/Bürgermeister-Knühl-Straße könnten ab 2024 rund 30 Bauplätze entstehen.

Die größte Investition in Hettingen in den nächsten Jahren wird aber den Kindergarten St. Odilia betreffen, wo dringender Sanierungsbedarf herrscht. 1,8 Millionen Euro sind eingeplant. Aktuell werde untersucht, ob eine Generalsanierung oder ein Neubau die bessere Lösung sei, sagte Laber. Bis Sommer soll die Richtung klar sein, gebaut werden könnte dann ab Anfang 2023. Je nachdem, welche Variante den Zuschlag erhält, könnten für die Bauphase Container als Ausweichquartier in Frage kommen. Die Beeinträchtigungen sollten aber so gering wie möglich sein, sicherte der Beigeordnet zu. Die Eltern würden rechtzeitig informiert werden.

Im laufenden Jahr stehen die Dachsanierung des Forsthauses und der Bau des Spielplatzes in der Johann-von-Itzstein-Straße am Hühnerberg an. Dieser liege zwar auf Buchener Gemarkung, sei aber aufgrund der Nähe zum Wohngebiet "Blasse" auch für Hettinger Familien von Interesse, sagte Benjamin Laber.

Weitere geplante Vorhaben der nächsten Jahre sind Straßen- und Kanalsanierungen in der Amorbacher Straße und am Schmiedsbuckel sowie die Erneuerung der Talgasse.

"Die Bereitschaft, den eigenen Lebenssaft herzugeben, verdient höchste Anerkennung", sagte Ortsvorsteher Steichler bei der Ehrung verdienter Blutspender und dankte ihnen für ihren lebensrettenden Beitrag für andere.

DRK-Vorsitzender Willi Schmidt schloss sich den Dankesworten an. Bei den zwei Blutspendeterminen im Jahr 2021 kamen 391 Blutspenden zusammen. Er dankte der Ortschaftsverwaltung für die Überlassung des Lindensaals für die Spendetermine und wies auf die nächste Aktion am 11. Juli hin.

Mit Ehrennadeln, Urkunden und Präsenten wurden folgende Blutspender geehrt: Holger Scheuermann (10-mal), Jeanette Müller, Manfred Nunn und Peter Reichert (alle 25-mal), Peter Balint, Peter Henn, Gertraud Makosch und Torben Schmidt (alle 50-mal).

In der abschließenden Fragerunde erkundigte sich Roland Linsler nach dem Sachstand bei der Erweiterung des Urnengrabfeldes auf dem Friedhof. Hier hatte Timo Steichler gute Nachrichten: Der Auftrag sei bereits an eine Baufirma vergeben worden.