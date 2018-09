Buchen. (mb) Das Burghardt-Gymnasium Buchen ist als sogenannte "interessierte Schule" in das Netzwerk der Unesco-Projektschulen aufgenommen worden. In dieses Netzwerk werden aus Baden-Württemberg nur 30 und deutschlandweit rund 300 Schulen aufgenommen. Derzeit können sich in Baden-Württemberg 28 Schulen "anerkannte Unesco-Projektschule" nennen.

Das Burghardt-Gymnasium strebt einen der beiden verbliebenen freien Plätze in diesem Netzwerk an. Nach den Worten von Schulleiter Oberstudiendirektor Jochen Schwab ermunterten Prof. Dr. Joachim-Felix Leonhard vom "Verband deutscher Naturparke" sowie Reinhard Diehl und Dr. Jutta Weber von der Geschäftsführung des Unesco-Geoparks Bergstraße-Odenwald bei einer Veranstaltung im Jahr 2016 die BGB-Vertreter dazu, sich um eine Mitgliedschaft in diesem Netzwerk zu bewerben.

Bei einem Besuch am BGB informierten sich die Landeskoordinatoren für Unesco-Projektschulen in Baden-Württemberg, Christoph Magar und Bettina Zerzer, über die Arbeit und Ausrichtung der Schule. Sie stellten fest, dass die Chancen für das Gymnasium gut stünden, einen Platz unter den Unesco-Projektschulen in Baden-Württemberg einzunehmen. Zwei Jahre lang diskutierten Schüler, Eltern und Lehrer in verschiedenen Gremien über diese Idee.

Schließlich reichte die Schulleitung eine 20-seitige Bewerbung ein. "Wir möchten am BGB Weltoffenheit, Menschlichkeit, Einsatzbereitschaft unserer Schüler fördern", begründete Jochen Schwab diese Entscheidung.

"Sie sollen einerseits globale Zusammenhänge verstehen und andererseits daraus die Motivation finden, sich hier bei uns in ihrer Heimat ganz konkret einzubringen. Mit der Unesco-Projektschule können wir unsere vielfältigen und wertvollen Aktivitäten bündeln, eine klare Perspektive für die Weiterentwicklung des BGB gewinnen und durch starke Partner und den Zugang zum regionalen, nationalen und globalen Netzwerk unseren Schülern neue Chancen eröffnen."

Vor kurzem flatterte der Schule die Bestätigung ins Haus: Das BGB ist "interessierte Unesco-Projektschule" und darf auf Landesebene in dem Netzwerk mitarbeiten. Nach zwei Jahren kann das Gymnasium zur "mitarbeitenden" Schule aufsteigen und auf bundesweiter Ebene mitwirken. Bewährt die Schule sich, wird sie als "anerkannte" Schule ins weltweite Netzwerk aufgenommen.

In seiner Bewerbung musste das BGB darlegen, dass es in mindestens drei der sechs Bereiche "Menschenrechtsbildung und Demokratieerziehung", "Interkulturelles Lernen", "Zusammenleben in Vielfalt", "Bildung für nachhaltige Entwicklung", "Global Citizenship", "Freiheit und Chancen im digitalen Zeitalter" und "Unesco-Welterbeerziehung" aktiv ist. Das Gymnasium punktet in all diesen Bereichen, ist aber in den ersten vier besonders stark engagiert.

So unterstützt die Eine-Welt-AG Projekte in Afghanistan und Ghana. Seit dem Jahr 2004 ist das BGB Partner des Unesco-Geoparks und bildet Führer für die Eberstadter Tropfsteinhöhle aus. Schüleraustausche mit Schulen in Frankreich, England, Polen, China und den USA zeigen die internationale Ausrichtung des BGB. Und auch das Sportprofil, der Titel "Fairtrade-Schule" sowie die Tatsache, dass das BGB zur Schwerpunktschule für Geografie ernannt worden ist, trugen dazu bei, dass die Buchener Schule in das Unesco-Netzwerk auf Landesebene aufgenommen wurde.

Zu diesem Erfolg gratulierte auch Landrat Dr. Achim Brötel: "Wir sind stolz darauf, dass eine Schule aus dem Kreis jetzt sozusagen auf dem Weg zu einem internationalen Adelsprädikat ist." Und Bürgermeister Roland Burger stellte fest: "Das BGB mit seinem sehr ausgeprägten Blick auf gesellschaftliche Notwendigkeiten steht für einen - im wahrsten Sinn des Wortes - umfassenden Bildungsauftrag und ist deshalb prädestiniert dafür, im Netzwerk der Unesco-Projektschulen mitzuarbeiten."