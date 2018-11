Bödigheim. (HvR) Gut Ding will Weile haben! Das gilt auch für das Projekt, am Jugendhaus in Bödigheim einen Backofen aufzustellen. Da neben der Leader-Förderung auch vom Heimatverein Bödigheim ein nicht unerheblicher Teil der Gelder für diesen Backofen aufgebracht wurde, hat sich dieser nun auch um eine stilvolle Einweihung gekümmert.

Geladen waren für diesen ersten Versuch in größerer Runde die Mitglieder des Heimatvereins, die damit auch die Möglichkeit zu einem gemütlichen Beisammensein im Jugendhaus hatten. Man traf sich nach der Kirche und konnte statt Sonntagsbraten Flammkuchen und Pizza genießen. Dafür waren sechs Kilo Teig, je zwei Liter Tomaten- und Schmandsoße vorbereitet, zwei Kilo Zwiebeln fein geschnitten und gedünstet, ebenso viel Edamer gerieben und ein Kilo Speck geschnitten worden.

In lockerer Runde wurden Flammkuchen und Pizzen gebacken. Fotos: B. Werner

In der Küche des Jugendhauses wurde zunächst der Teig für die Flammkuchen fein ausgerollt und belegt. Bereits um 8 Uhr war der Ofen eingeheizt worden und hatte gegen 11.30 Uhr die benötigte Hitze von 400 Grad.

Jetzt konnte es losgehen: Die Glut wurde zur Seite geräumt und jeweils drei Flammkuchen in den Ofen geschoben. Am Anfang ging es rasend schnell, denn nach zwei Minuten waren die ersten Flammkuchen fertig. Der Bäcker benötigte einen Assistenten mit Stoppuhr, der ihm angab, wann die Kuchen fertig sein sollten.

Langsam ging die Temperatur runter auf 300 Grad und die Backzeit verlängerte sich. Dann kamen die Pizzen an die Reihe, zunächst bereits nach zehn Minuten fertig, bis gegen Ende bei 200 Grad rund 20 Minuten benötigt wurden.

Etwa 50 Personen, alle Mitglieder des Heimatvereins, hatten sich eingefunden, standen um den Ofen oder saßen oben im gut beheizten Gruppenraum im Obergeschoss des Jugendhauses und ließen es sich schmecken. Nachdrücklich wurde alsbald einstimmig der Wunsch nach Wiederholungen geäußert. Auch hat so mancher Teilnehmer an diesem "Probegalopp in großer Runde" häufiger zum Nachschlag gegriffen - nicht, weil es "für umme" war, sondern weil es wirklich sehr gut schmeckte.

Nun wird der Heimatverein die ersten Erfahrungen beim "Zweiten Bödigheimer Weihnachtsmarkt" am 8. Dezember umsetzen und für alle Besucher Flammkuchen anbieten.

Für das Frühjahr sind weitere Aktivitäten um den Backofen geplant und er steht natürlich auch anderen Vereinen oder Gruppen, nach Einweisung zur Verfügung. Wer ein Backofenfest plant, soll sich bei der Ortschaftsverwaltung melden.