Bödigheim. (ahn) "Ich denke, es war heute für alle Beteiligten ein tolles Erlebnis", resümierte Amelie Pfeiffer, die zusammen mit ihrem Mann Rainer einen Ferien- und Reiterhof in Bödigheim betreibt. Sie bezog sich damit auf das dort am vergangenen Samstagnachmittag veranstaltete Treffen mit Flüchtlingen aus der Umgebung, zu dem der Verein "Bödigheimer Pferdefreunde" eingeladen hatte, um bei schönstem Wetter den Erwachsenen bei Kaffee und Kuchen sowie den Kleinen, die auf Pferden reiten durften, eine Plattform des Kennenlernens und gemeinsamen Austausches zu bieten.

"Ziel war es, durch gegenseitige Begegnung und den unmittelbaren Kontakt Hemmungen zu nehmen und Grenzen abzubauen", erklärte Amelie Pfeiffer. Dass dieses Vorhaben mit dem unterhaltsamen und integrationsfördernden Nachmittag geglückt ist, manifestierte sich an den glücklichen Gesichtern der ca. 50 Flüchtlinge und der 15 Helferinnen sowie an der insgesamt positiven und einladenden Atmosphäre.

Aus Buchen, Walldürn, Eberstadt und Seckach waren die Flüchtlingsfamilien nach Bödigheim gekommen. Begleitet wurden sie von der Heimleiterin der Gemeinschaftsunterkunft in Osterburken, Meike Maria Horn, und dem Sozialarbeiter Jürgen Gräf.

Amelie Pfeiffer hatte sich ebenfalls zuvor auf den Weg gemacht, um den Flüchtlingsfamilien aus Buchen bei ihrer Anreise per Bus zu helfen. "Wir haben mit der Initiative ,Herz statt Hetze’ im Neckar-Odenwald-Kreis einen Sponsor gefunden, der die Fahrtkosten übernommen hat", erklärte die Bödigheimerin. Finanzielle Unterstützung gab es außerdem vom Dachverband der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V.

Dieser hatte Reitvereine zur Partizipation an einem Integrationsprogramm aufgerufen. "In diesem Rahmen haben wir von den ,Bödigheimer Pferdefreunden’ dann das Flüchtlingstreffen bei uns veranstaltet. Dadurch haben wir etwas Geld für unsere Jugendarbeit bekommen und vor allem lernten unsere Jugendliche die Flüchtlingsfamilien näher kennen."

Das Kennenlernen wurde durch Namensschilder erleichtert, außerdem konnten die Flüchtlinge auf einer Weltkarte ihr Herkunftsland markieren. Doch ein Austausch kam auch ohne diese Maßnahmen leicht zustande: Dazu trug zum einen die offene Art aller Anwesenden sowie zum anderen die Abwesenheit von Sprachbarrieren bei. "Ich bin begeistert, wie gut die Flüchtlinge deutsch sprechen und integriert sind", freute sich Amelie Pfeiffer. In der Tat sprachen vor allem die Kinder fließend deutsch.

So wie z.B. der zehnjährige Ali aus Afghanistan, der mit seinen Eltern Mohammad Jafar und Taherah sowie seiner Schwester Helena inzwischen seit zwei Jahren in Buchen wohnt und munter drauf los plauderte: "Ich finde es hier sehr gut und echt schön. Ich bin schon einmal vorher geritten, aber es macht einfach Spaß, auf einem Pferd zu reiten."

Das Reiten war natürlich die Hauptattraktion des Nachmittags, vor allem für die Kleinen. Auf insgesamt sechs Pferden - vom Pony bis zum ausgewachsenen Pferd - durften sie in der Reithalle im Kreis reiten, während die Pferde von den Helferinnen der "Bödigheimer Pferdefreunde" geführt wurden. Dies rief leuchtende Kinderaugen und allgemeine Begeisterung hervor.

Doch es gab noch weitere Attraktionen, schließlich konnten die Kinder auf dem großen Ferienhof vieles entdecken: Die Ziegen, Hasen und Hunde fanden dabei großen Anklang. Außerdem konnten die Kleinen sich an verschieden Ballspielen oder am Hula-Hoop-Reifen probieren sowie an einem Malwettbewerb teilnehmen.

Für die Erwachsenen gab es Kaffee und Kuchen, die von den Helferinnen bereitgestellt wurden.

Wie etwa von Melissa Bauer, Jugendwartin bei den "Bödigheimer Pferdefreunden", die das Treffen als gelungen beurteilte: "Ich freue mich, dass die Aktion so positiv angenommen wurde und so viele gekommen sind. Das gegenseitige Kennenlernen nutzt den Flüchtlingen und auch unseren Jugendlichen."

Auch die Flüchtlinge waren begeistert, wie uns z.B. Mehmet und Fatma erzählten, die es vor zweieinhalb Jahren von der Türkei nach Buchen verschlagen hat: "Es macht Spaß, weil man hier viele Leute trifft. Außerdem ist es toll, dass auch so viele Leute helfen. Und für die Kinder ist es super, dass sie mit den Pferden spielen und auf ihnen reiten können."

Heimleiterin Meike Horn fand ebenfalls lobende Worte: "Es ist eine super Aktion, dass die Familien auch mal aus dem Heimalltag herauskommen. Es wäre schön, wenn wir öfter so etwas machen könnten." Den Dialog mit und die Integration von Flüchtlingen würde es auf jeden Fall vorwärtsbringen.