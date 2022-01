Buchen. (ahn) Sind Ausbildungsberufe für Jugendliche sexy genug? Wenn man die Mitglieder der "Regionalen Initiative Berufsausbildung" (RIB) fragt, auf jeden Fall. Die Initiative, die ein loser Zusammenschluss von 16 Unternehmen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis ist, hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, in Schulen über die Berufschancen in der Industrie zu berichten. Damit soll vor allem dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. Um den Dialog mit den Schulen zu forcieren, veranstaltete die RIB am Mittwoch unter strengen Corona-Regeln in der Zentralgewerbeschule in Buchen unter dem Motto "Schule und was dann?" ein Treffen, bei dem sich neben dem Schirmherr der Initiative, Landrat Dr. Achim Brötel, Vertreter der RIB und der IHK Rhein-Neckar mit Lehrern aus verschiedenen Schulen im Neckar-Odenwald-Kreis austauschten.

"Das Wohl der Gesellschaft ist mit einer florierenden Wirtschaft verbunden – und dazu braucht es gut ausgebildete Fachkräfte", sprach ZGB-Schulleiter Konrad Trabold einen zentralen Punkt bei seiner Begrüßung an. Er freue sich, dass die RIB-Veranstaltung an seiner Schule stattfinde, denn die ZGB sei daran interessiert, dass Schüler einen Ausbildungsberuf im gewerblich-technischen Bereich ergreifen. Denn schließlich seien hier die Verdienstmöglichkeiten besser als in kaufmännischen Berufen, warb der Schulleiter, der auch auf die Wichtigkeit der Förderung in den Mint-Fächern hinwies.

Dass es "überall an Fachkräften mangelt", merkte auch Michael Gehrig an, Personalreferent Ausbildung bei der Hardheimer Firma Eirich und zentraler Ansprechpartner für die RIB. Als Gründe für den Fachkräftemangel führte er die Abschaffung der Grundschulempfehlung, die in der Gesellschaft verankerte Meinung, dass ein Abitur mehr wert sei, sowie den Mangel an Informationen für Jugendliche an. Und genau bei Letzterem setzt die RIB an. Um die berufliche Ausbildung in der Region zu stärken, berichtet die Initiative nämlich aus der Realität in den Unternehmen der Region. Außerdem zeigt sie mögliche Wege nach dem Schulabschluss auf und stellt Alternativen zu einem Studium vor. Denn auch ein "Schulabschluss ohne Abitur ist etwas wert", betonte Gehrig. Übergeordnetes Ziel der RIB sei es, den Bedarf an Fachkräften von morgen sicherzustellen und somit die Unternehmensstandorte in der Region zu sichern.

Damit stoßen die RIB-Vertreter nicht nur in der Region auf positive Resonanz, sondern auch deutschlandweit: 2018 gewann die Initiative den zweiten Platz beim Ausbildungs-Ass, einem Förderpreis, den die Junge deutsche Wirtschaft zusammen mit den Junioren des Handwerks, der Inter-Versicherungsgruppe sowie den Partnern "der Handel" und das "handwerk magazin" für besonderes Engagement in Sachen Ausbildung verleiht.

Auch Landrat Dr. Achim Brötel hob den Ansatz der RIB lobend hervor, denn: "Man kann sich gar nicht früh genug mit der Frage beschäftigen, was nach der Schule kommt", betonte Brötel. "Beruf fängt sozusagen in der Schule an." Nach wie vor hätten aber viele entweder gar keine oder falsche Vorstellungen von dem, was sie nach der Schule erwartet. Daher "landen möglicherweise manche auch deshalb auf einer Hochschule, weil sie sich vorher zu wenig mit sinnvollen Alternativen, insbesondere solchen im Bereich der beruflichen Ausbildung, beschäftigt haben", sagte der RIB-Schirmherr. Das Ergebnis: eine hohe Abbruchquote.

"Es hat den Anschein, als ob die entscheidenden Weichen zumindest in einer erklecklichen Anzahl von Fällen vielleicht doch schon deutlich früher gestellt würden." Etwa durch die Eltern. Deshalb sei der Ansatz der RIB, in Schulen über Ausbildungsberufe zu informieren, so spannend und wichtig. Goldrichtig liege die RIB auch darin, neue Wege einzuschlagen, zum Beispiel über digitale Formate. "Man muss junge Menschen dort abholen, wo sie zuhause sind", so der Landrat. Und "mit einem Tisch voller Prospekte und einem Kugelschreiber oder einer kleinen Tüte Gummibärchen kann man im Jahr 2022 keine jungen Menschen mehr hinter dem Ofen hervorholen oder vom Smartphone weglocken".

Ziel müsse schlussendlich sein, den Übergang von der Schule in die Berufswelt als eine Nahtstelle, eine Brücke, zu gestalten. Denn "im Grunde sind Berufsorientierung, Ausbildungsförderung und Fachkräftesicherung sogar Überlebensfragen für viele Unternehmen".

Das sieht auch Dr. Andreas Hildenbrand, Geschäftsführer der IHK Rhein-Neckar am Standort Mosbach, so. "Es ist ganz wichtig, dass wir miteinander sprechen, enger zusammenrücken und die Berufsausbildung attraktiver machen." Wurden 2019 noch rund 500 Ausbildungsverträge abgeschlossen, waren es ein Jahr danach nur noch 400 und 2021 lediglich etwa 300. "Durch Corona haben wir einen Rückstand von 200 jungen Menschen, die uns ohnehin fehlen."

"Wir sorgen uns bezüglich der Ausbildung für dieses Jahr", berichtete Stefan Kempf, Bildungsberater der IHK Rhein-Neckar und Geschäftsführer der ÜAB. Deshalb werde man an der ÜAB auch in diesem Jahr wieder die Lehrstellenbörse durchführen, nämlich am 8. April. Für Jugendliche müsse ihr künftiger Beruf sexy sein, während sich die Eltern fragten, wie es um die finanzielle Zukunft ihres Kindes steht. Deshalb richtete Kempf den Appell an die anwesenden Lehrer, auch mit den Eltern zu sprechen.

Denn viele Eltern wüssten gar nicht, was hinter den einzelnen Berufen steckt, wie ein RIB-Vertreter in den anschließenden drei Workshops sagte, bei dem Lehrer und Unternehmensvertreter die Frage diskutierten, wie man im Rahmen von Praktika, des Theorie- sowie des Praxisunterrichts besser über Ausbildungsberufe informieren und diese attraktiver machen kann. Und das übrigens auch an Gymnasien, denn "Ausbildungsberufe kommen in der Lebenswirklichkeit unserer Schüler gar nicht vor", wie eine Gymnasiallehrerin berichtete.