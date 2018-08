Das neue Buchener Bauzentrum "In der vorderen Wanne 1" ist - bis auf einige Arbeiten im Außenbereich - fertiggestellt. Am zweiten Septemberwochenende wird es offiziell eingeweiht. Seit geraumer Zeit kann dort schon eingekauft werden. Foto: Andreas Hanel

Buchen. (ahn) "Einige Kleinigkeiten müssen noch erledigt werden, dann ist das Bauzentrum fertiggestellt", informiert Michael Ruppert, Niederlassungsleiter der neuen Buchener Filiale der Union-Bauzentrum Hornbach GmbH. Diese hatte das 11.000 Quadratmeter große Areal "In der vorderen Wanne 1" (früher Müssig-Areal) 2016 erworben. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit wird nun das neue Bauzentrum am Wochenende vom 7. bis 9. September eingeweiht.

"Wir bieten Baustoffe für den Rohbau, den Innenausbau sowie für die Renovierung und Sanierung an", beschreibt Michael Ruppert die Produktpalette. "Dabei sind wir sowohl für Privat- als auch Gewerbekunden da."

Für die Kunden, die mit dem Pkw das Bauzentrum aufsuchen, stehen auf dem Gelände über 20 Parkplätze zur Verfügung. Weitere gute Nachrichten für Autofahrer: Seit neuestem ist die Sperrung der Straße "In der vorderen Wanne" rund um das Areal des Bauzentrums wieder aufgehoben.

Dort gibt es im Außenbereich eine überdachte Be- und Entladezone, in der die Kunden trockenen Fußes ihre Waren annehmen und umtauschen können. Wer die Produkte nicht selbst abholen möchte, kann auch den Lieferservice des Bauzentrums nutzen. "Wir haben einen großen Fuhrpark, mit dem wir die Kunden beliefern", so der Niederlassungsleiter.

Die Ladezone befindet sich vor der Lagerhalle mit einer Fläche von 1200 Quadratmetern, an der gerade noch die letzten Arbeiten zu Ende gebracht werden. Außerdem wird im Außenbereich zur Zeit noch letzte Hand an eine 600 Quadratmeter große Ausstellung für den Garten- und Landschaftsbau gelegt, genauso wie an eine Pflaster-Ausstellung im südlichen Bereich des Bauzentrumgeländes.

Im Innenbereich der hellen Verkaufshalle seien die Arbeiten bereits abgeschlossen. "Die Ausstellungen für Decken, Türen und Böden sind alle fertig", meint Michael Ruppert. Eingekauft werden kann dort schon seit geraumer Zeit. "Wir haben schon lange auf. Sämtliches Material ist vorhanden."

Das Prinzip der Regionalität und Ortsverbundenheit wird in der Buchener Niederlassung großgeschrieben. "Lokalkolorit ist uns ganz wichtig", betont der Niederlassungsleiter. Das trifft auch auf die 24 Mitarbeiter zu, die in den beiden Filialen in Buchen und in Großeicholzheim arbeiten.

Am Freitag, 7. September, wird das Bauzentrum nun offiziell eingeweiht. Tags darauf wird es am Samstag für die Öffentlichkeit von 9 bis 16 Uhr geöffnet haben, ebenso am 9. September, dem verkaufsoffenen Sonntag in Buchen, von 13 bis 18 Uhr.

Begleitet wird die Einweihung von einem Rahmenprogramm, wie Michael Ruppert verrät: "Es wird einiges geboten sein, zum Beispiel eine Baumesse unter Mitwirkung von Lieferanten und verschiedene Rabatt-Aktionen."