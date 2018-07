Buchen. (pol) Ein fünfjähriges Kind hatte am Mittwochmittag in Buchen besondere Freude daran, mit einem spitzen Gegenstand abstrakte Formen und Buchstaben in den Lack eines Autos zu kritzeln. Eine Zeugin konnte das Kind dabei beobachten und verständigte die Besitzerin des Fahrzeugs. An dem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.