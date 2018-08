Von Lisa Ritter und Andreas Hanel

Buchen. Sommerzeit ist Eiszeit - also Speiseeiszeit. Schließlich tut bei den heißen Temperaturen, die in den letzten Wochen die Region im Griff hatten, eine Abkühlung gut. Kein Wunder, dass vor allem auch die Eisdielen von den heißen Sommertagen profitieren, denn ganz egal, ob Jung oder Alt - jeder freut sich über eine erfrischende Kugel Eis. Wir haben das Eiscafé "Riviera" in Buchen sowie die Walldürner Eis-Boutique besucht und uns mit deren Inhabern unterhalten.

"Ich bin zufrieden!", teilt uns Meluccia Faulisi, Inhaberin des Eiscafés "Riviera", mit. "Zurzeit sitzt bereits um 15 Uhr alles voll." Bei gutem Wetter ist ihre Eisdiele sehr gut frequentiert. Die zahlreichen Besucher sitzen zur Entspannung entweder im weiträumigen Außenbereich oder im klimatisierten Inneren. Um die große Zahl an Besuchern zu meistern, sind dort fünf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt. "Wir arbeiten in Schichten, sonst wird das zu viel", erzählt uns Meluccia, die seit stolzen 28 Jahren im Betrieb tätig ist.

Kein Wunder, dass es auch mal zu viel werden kann, schließlich hat die Eisdiele jeden Tag von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Freie Tage und Urlaub sind hier fehl am Platz. Lediglich von Ende November bis Januar hat die Eisdiele Winterpause. Das muss zur Erholung reichen. Doch die Inhaberin wirkt nicht, als würde sie das stören. Denn sie hat mir ihrer Tätigkeit ihren absoluten Berufswunsch erfüllt, wie sie berichtet.

Das Sortiment ist breit gefächert und hat für jeden etwas im Angebot. Verkauft werden eine Vielzahl an Getränken und 30 verschiedene Eissorten, die nach eigener Rezeptur und in eigener Herstellung produziert werden. Das ist gar nicht immer so leicht. "Bei der Herstellung muss einiges beachtet werden, besonders die neuen Gesetze zu Allergenen, Gluten und Lactose." Nichtsdestotrotz kann bei einer so großen Auswahl an kühlen Leckereien die Entscheidung dann schon mal schwerfallen. Meluccia hat jedoch einen Tipp parat: "In dieser Saison sind die Sorten Holunder-Quark und das sogenannte Seepferdchen-Eis, bestehend aus Maracuja und Orange, besonders beliebt", verrät sie uns. Mit diesem hat es eine besondere Bewandtnis auf sich: Der eher ungewöhnliche Name des Seepferdchen-Eises kommt daher, dass die Eisdiele beim Verkauf einer Kugel fünf Cent an die DLRG spendet.

Auch in der Walldürner Eis-Boutique von Figus und Nicky Rinaldo läuft es gut. "Man merkt auf jeden Fall, dass es Sommer und heiß ist. Wir sind mit dem Geschäft zufrieden", verrät Figus. Besonders am Sonntag sei der Andrang groß. "Da kommen die Leute mit Bussen angefahren." An solchen Tagen unterstützt dann eine Aushilfe den Betrieb.

Ansonsten schmeißen Figus und seine Frau Nicky den Laden alleine. Jeden Tag stehen sie von 10 bis 22 Uhr in der Eisdiele - und das von Anfang Februar bis Mitte November. Dann ist Winterpause, doch großartig ausruhen kann das Ehepaar nicht, denn es gibt immer etwas zu machen, zum Beispiel kleinere Instandhaltungsarbeiten am Gebäude.

Inhaber Figus stammt eigentlich aus Italien, genauer: von der Insel Sardinien. Im Jahr 1972 kam er nach Deutschland. Vor 20 Jahren hat er dann in Walldürn hinter der Eistheke angefangen zu arbeiten und in der Folgezeit den Beruf immer weiter perfektioniert. Nun ist er selbst stolzer Besitzer seiner Eis-Boutique. Diese zeichnet sich durch ein schmuckes Ambiente, einen großzügigen Innenraum und einen Außenbereich mit einem Brunnen aus.

Die Auswahl ist auch hier groß: Neben Getränken stehen 24 Eissorten zur Verfügung, wobei immer wieder mal Sorten ausgewechselt und durch neue ersetzt werden. In diesem Jahr favorisieren die Gäste das Sardinien-Eis aus Heidelbeeren und Ricotta, die Kreation mit Kaktusfeige und vor allem bei den kleinen Eisgenießern kommt das Snickers-Eis prächtig an. Alle Eisvarianten stellt der Eisfachmann nach eigener Rezeptur selbst her.

Egal, ob in Buchen oder Walldürn - die leckere Abkühlung gepaart mit gemütlichem Beisammensein verschönert den Sommer auf jeden Fall!