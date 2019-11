Buchen. (afi) Singen, Spaß, Spenden und Sammeln für einen guten Zweck – das verbinden viele Kinder und Jugendliche mit den Sternsingern. Wie jedes Jahr steht das Dreikönigssingen unter einem Motto. Für 2020 lautet dies: Frieden! Im Libanon und weltweit. Um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, sich kennenzulernen und erste Vorbereitungen zu treffen, versammelten sich einige der Sternsinger am Samstagvormittag zu einem Vortreffen im Wimpinasaal.

Nach einem Kennenlernspiel erarbeiteten sie unter Leitung von Nane Berger-Grimm zunächst, was für sie Frieden bedeutet und wie man diesen erreichen kann. Frieden sei eine Welt ohne Gewalt, ohne Streit und ohne Feindseligkeiten. Um dies zu erreichen, gäbe es eine goldene Regel für den Umgang mit seinen Mitmenschen: „Was du nicht willst, das man dir tut, das füg‘ auch keinem anderen zu.“

Dieser Satz gilt religionsübergreifend. Auch wenn jede Religion diesen etwas anders formuliere, bleibe der Kern doch derselbe: „Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest“, so Nane Berger-Grimm. Dazu gehöre auch, anderen freundlich mitzuteilen, was einem nicht gefalle oder eventuell verletzt habe. Um sich noch tief greifender mit dem Thema Frieden im Libanon auseinanderzusetzen, schauten sich alle gemeinsam den Film „Willi im Libanon“ an. Willi, bekannt aus der Kindersendung „Willi will’s wissen“, stellt in diesem einige Projekte, die von der Sternsinger-Spenden unterstützt werden, vor und unterhält sich mit verschiedenen Libanesen, aber auch mit im Libanon lebenden Syrern.

Auf seiner Reise stellt er fest, dass es zwar immer noch einen metaphorischen Graben zwischen den Christen und Muslimen, der von dem Bürgerkrieg in den Jahren 1975 – 1990 zurückgeblieben ist, gibt, doch auch einiges getan wird, um Brücken zu schlagen. Dazu gehört das von den Sternsingern unterstützte Programm namens „Alwan“, das übersetzt für „Farben“ steht.

An verschiedenen Schulen gibt es einmal in der Woche den sogenannten Alwan-Unterricht, bei dem die Kinder etwas über andere Religionen lernen und so die Akzeptanz, das Verständnis und der Respekt gegenüber anderen Glaubensgemeinschaften gefördert werden. Eine in dem Film interviewte Lehrerin meint: „Der Schlüssel zu einer friedvolleren Welt ist Liebe, Verständnis, Höflichkeit und ein Lächeln.“ Durch diese Aussage wurde wieder der Bogen zu der goldenen Verhaltensregel gespannt, die die Sternsinger begleiten soll, damit diese als gute Beispiele vorangehen können.

„Als Sternsinger können wir die Welt ein bisschen verbessern“, so Viktoria Philipp. Penelope Lampe ergänzte: „Es macht nicht nur Spaß, sondern wir helfen dadurch auch anderen, denen es nicht so gut geht wie uns.“

Für viele der Sternsinger ist der Spaß an der Aktion zwar der Hauptgrund, um immer wieder mitzumachen, aber auch der gute Zweck bestärkt die jungen Leute in ihrem Tun. Ein weiterer Ansporn ist der Stolz, etwas Großartiges zu erreichen. Außerdem sei das Miteinander auch eine Bereicherung: „Die Menschen, die mitmachen, sind toll und die Gemeinschaft ist eine Bereicherung. Außerdem ist es schön, etwas bewirken zu können und etwas Gutes zu tun; das braucht man in der heutigen Welt“, meinte Clara Linke freudestrahlend, die schon mehr als zehnmal bei den Sternsingern dabei war.

Für Nane Berger-Grimm steht im Zentrum des Dreikönigsingens, dass Kinder etwas für Kinder machen. Nicht der kirchliche Aspekt sei entscheidend, sondern dass man gemeinsam etwas für andere tue. „Ich finde es großartig, aus welcher Selbstverständlichkeit heraus, die Kinder und Jugendlichen immer wieder mitmachen und das, obwohl diese zwei Tage durchaus anstrengend sind.“

Auch wenn es schon einige Kinder seien, würde man sich über weitere Sternsinger freuen. Außerdem können sich auch Erwachsene einbringen, indem sie in der Küche helfen, die Sternsinger-Gruppen begleiten oder sich für Fahrdienste zur Verfügung stellen.

Info: Bei Interesse kann man sich an das katholische Pfarramt wenden oder an Nane Berger-Grimm eine Mail schicken: nane@mag1.de. Weitere Infos zur Sternsingeraktion unter: www.sternsinger.de