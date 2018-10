Buchen. (mb) Die Stadt Buchen verfügt ab sofort über 34 "Schutzengel", die Kindern und anderen hilfsbedürftigen Menschen in Notfällen zur Seite stehen. Unternehmen und Einrichtungen, die sich an der Initiative "Mein Schutzengel" des Landkreises beteiligen, erkennt man an einem gelb-blauen Schutzengel-Aufkleber an der Eingangstür oder am Schaufenster. Am Dienstagabend wurde die Initiative im Joseph-Martin-Kraus-Saal vorgestellt.

Kinder dürfen natürlich nicht fehlen, wenn eine Initiative vorgestellt wird, die sich hauptsächlich an Minderjährige richtet. Und so stimmten Schüler der vierten Klasse der Wimpina-Grundschule mit einem Lied auf die Veranstaltung ein. Später griffen Drittklässler der Jakob-Mayer-Grundschule mit einem "Engel-Rap" das Thema auf.

Hintergrund So verhalten Sie sich richtig 1.Sie schicken das Kind nicht weg. 2.Sie beruhigen das Kind. 3.Sie vermitteln dem Kind das Gefühl von Sicherheit. 4.Wenn das Kind nach Hause möchte, versuchen sie, sich mit den Eltern, Kindergarten oder der Schule in Verbindung zu setzen. 5.Wenn das Kind nicht nach Hause will oder niemand erreichbar ist, überreden sie das Kind nicht dazu, nach Hause zu gehen. 6.Wenn das Kind gesundheitliche Beschwerden hat, lindern die "Schutzengel" die Beschwerden und rufen bei Bedarf den ärztlichen Notdienst.



",Mein Schutzengel‘ ist ein sehr professionelles und verbindliches Programm, bei dem Hilfesuchende tatkräftige und wirksame Unterstützung erwarten dürfen", stellte Bürgermeister Roland Burger fest. Er freute sich darüber, dass 34 Geschäfte und Einrichtungen sich an dieser Initiative beteiligen. Deren Inhaber und Mitarbeiter mussten ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen und in einer freiwilligen Selbstverpflichtung bestätigen, dass sie sich an die vorgegebenen Handlungsanweisungen halten werden.

Die "Schutzengel" sollen Kindern und anderen Personen helfen, wenn diese gemobbt werden oder von Gewalt betroffen sind. Aber auch bei vergleichsweise kleinen Schwierigkeiten sollen sie Anlaufpersonen sein, zum Beispiel, wenn Kinder ihre Fahrkarte vergessen oder ihren Geldbeutel verloren haben.

"Das Kind muss in seiner Not ernst genommen und beruhigt werden", forderte der Bürgermeister. Er dankte dem Landratsamt, dem Kinderschutzbund, dem "Förderverein Kommunale Kriminalprävention Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis", dem Polizeipräsidium Heilbronn, der Johannes-Diakonie Mosbach, dem Kinder- und Jugenddorf Klinge und der Stadt Mosbach dafür, dass sie an der Aktion mitwirken. Nach Aglasterhausen, Haßmersheim, Walldürn und Mosbach beteiligt sich mit Buchen die fünfte Kommune des Landkreises an diesem Projekt. "Ich glaube daran, dass es einen Schutzengel gibt", sagte Jugendamtsleiter Peter Roos. Er soll "Wegbegleiter und Freund" sein, "Mut machen und Angst lindern".

Die Aktion "Mein Schutzengel" gebe einen wichtigen Impuls dazu, anderen zu helfen. "Denn manche Schutzengel sind flügellahm und bequem geworden", stellte er fest. "Buchen setzt heute ein Zeichen der Unterstützung und Solidarität", sagte Roos. "Die Schutzengel sind zusätzliche Freunde und Helfer", stellte Kriminaloberrat Martin Fessner, Leiter des Polizeireviers Buchen, fest. Die Initiative sei Teil der "Gefahrenabwehr" und ein "weiterer wertvoller Präventionsbaustein". Sie ergänze die lokale Sicherheitsstruktur nach dem Motto: "Hilfe statt Wegschauen!".

Tim Ludwig vom Arbeitskreis "Schutzengel" im Kreis erinnerte an die erste Eröffnungsveranstaltung der Initiative vor einem Jahr in Mosbach. Er freute sich darüber, dass mit Buchen schon die fünfte Kommune im Landkreis mitwirke. Anschließend zeigten fünf Schülerinnen mit ihrem Lehrer Jörn Hahn einen Kurzfilm zum Thema.

An der Aktion "Mein Schutzengel" beteiligen sich: Glaskunst Manovic, Reisecenter Odenwald, Kellermann & Spohr, Stadtwerke Buchen, Henn GmbH, Alois-Wißmann-Schule, Tourist-Information, Joseph-Martin-Kraus-Musikschule, Taxi Renate Westerberg, Elektro-Haus Hilbert, Karl-Trunzer-Schule, Evangelische Kindertagesstätte "Regenbogen", Schuhe-Sport-Haag, Schuhwerk Haag, Helene-Weber-Schule, Jakob-Mayer-Grundschule, Meister Eckhart-Schule, Cafuta Personalmanagement, Römisch-katholische Kirchengemeinde, Schuhhaus Farrenkopf, Ernährungsberatung/Trennkost-Praxis für Meridian-Energie-Therapie, BeBelle-Studio, Blick Lokal, Kiosk Waldschwimmbad, Agentur für Arbeit, Sonjas Nähwelt, Stadtverwaltung Buchen, Volksbank Franken, Fränkische Nachrichten, Überbetriebliche Ausbildungsstätte, Burghardt-Gymnasium, Eichhorn-Mode, Aldi Süd, Tanzschule Metz.

Info: Ansprechpartnerin bei der Stadt Buchen: Sarah Wörz, Telefon 06281/31112.