Das "Help-Sommermärchen"-Team spendete aus dem Erlös des "Help"-Festival 2018 in Rinschheim jeweils 5000 Euro an die Kinder- und Jugendpsychiatrie der Johannes-Diakonie und an das Waisenprojekt der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach in Bukuumi/ Uganda. Foto: Walter Jaufmann