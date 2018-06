Sie werden wohl schon bald in Schweinberg jubeln: Die Dortmunder Profis Julian Weigl, Marco Reus und Lukasz Piszczek treffen in einem Freundschaftsspiel auf den FCS. Foto: dpa

Sehr her, wir haben es geschafft: Der BVB kommt! Darüber freuen sich (v. l.) Vorsitzender Jörg Schwab, Markus Deinert (Aral-Tankstelle ) und Mannschaftskapitän Steffen Greß.

Schweinberg. (rüb) "Nicht zu fassen, dass es jetzt wirklich wahr wird: Es ist der Wahnsinn!" Auch eine Stunde, nachdem ihn die frohe Botschaft am Freitagnachmittag erreich hatte, war Jörg Schwab, Vorsitzender des FC Schweinberg, noch ganz aus dem Häuschen: Sein Verein hat den Hauptpreis beim Gewinnspiel von Aral und Payback gewonnen - ein Freundschaftsspiel gegen den Bundesligisten Borussia Dortmund.

Wie in den letzten Wochen bereits absehbar, war es am Ende eine klare Sache oder ein Kantersieg, um in der Fußballersprache zu bleiben: Mit 308 Punkten deklassierte die Schweinberger den Zweitplatzierten, den Offenburger FV, der 112 Zähler sammelte. Dritter wurde die TuS Clausthal-Zellerfeld (67).

Ausschlaggebend für den Erfolg, war die Tatsache, dass es dem FC-Organisationsteam um Steffen Greß gelang, eine riesige Zahl an Unterstützern für das große Ziel zu gewinnen: Diese ließen ihre Paybackpunkte, die sie beim Tanken, beim Einkaufen im Tankstellenshop oder beim Autowaschen an der Hardheimer Aral-Tankstelle sammelten, für den FC registrieren. Die dabei gesammelten Punkte wurden durch die Mitgliederzahl geteilt. Umgerechnet wurden im dreimonatigen Aktionszeitraum rund 225.000 Liter Kraftstoff für den FCS getankt - eine eindrucksvolle Zahl, die zeigt, wie groß die Unterstützung aus der Region war.

Auch wenn der Vorsprung am Ende riesig war, wurde es doch noch zu einer Zitterpartie: Denn eigentlich waren die Schweinberger davon ausgegangen, dass sie im Laufe des Freitagvormittags über das Endergebnis informiert werden. Doch aufgrund von technischen Problemen meldet sich die Aral-Aktionszentrale erst kurz vor 13 Uhr bei Steffen Greß.

Danach kannte der Jubel kein Halten mehr: "Es herrscht eine unendliche Freude im gesamten Verein und im Umfeld", berichtete Greß, der nicht nur Cheforganisator, sondern auch Mannschaftskapitän des Kreisligisten und bekennender BVB-Fan ist. Von einem "berauschenden Gefühl" spricht sein Vorsitzender Jörg Schwab, der aber auch weiß, welch große Herausforderung nun auf seinen Verein zukommt, in wenigen Wochen ein solches Großereignis vorzubereiten.

Bereits in Kürze wird ein erstes Treffen mit Vertretern einer von Aral beauftragten Eventagentur stattfinden. Dann wird sich wohl auch entscheiden, ob der große Wunsch des FCS, das Spiel auf eigenem Platz auszutragen, erfüllt werden kann, oder ob man auf einen anderen Sportplatz ausweichen muss. Offen ist auch noch der Termin: Gespielt wird während der Saisonvorbereitung des BVB, also zwischen dem 16. Juli und dem 31. August.

Doch jetzt dürfen sich die Schweinberger erst einmal über den Gewinn freuen und entsprechend feiern. Am heutigen Samstag unternimmt die erste Mannschaft ihre Saisonabschlussfahrt nach Heidelberg. "Da werden wir es richtig krachen lassen", verspricht Steffen Greß. Zumindest in dieser Disziplin dürften die Spieler des Kreisligisten den hochbezahlten Profis deutlich überlegen sein ...