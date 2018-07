Bödigheim. (BW) Die Sitzung des Ortschaftsrates unter Leitung von Ortsvorsteher Hermann Fischer betraf zunächst die Wasserentnahmestelle am Wolfsgrundbach. Hier hatte ein Einwohner aus Seckach einen Antrag zur Nutzung gestellt. Dies wurde abgelehnt. Grund ist der hohe örtliche Bedarf. Die Nutzung wird unverändert auf Bödigheimer Bürger beschränkt. Die Nutzung der Sporthalle stand dann im Mittelpunkt.

Grundsätzlich sollen allein sportliche Belange berücksichtigt werden. Bei anderer Nutzung soll der neue Hallenboden abgeklebt werden. Dazu müsste der Interessent das erforderliche Material von der FG "Bedemer Hannmertli" entleihen. Stöckelschuhe seien ausnahmslos nicht erwünscht. Im Herbst wird der Rat diese Entscheidung präzisieren.

Das Dauerthema der Bahnübergänge auf Bödigheimer Gemarkung führte zur Information über jeden einzelnen Übergang zwischen Buchen und Seckach. In wechselnder Intensität wird hierüber zwischen der Westfrankenbahn, die die Madonnenlandbahn auf der Strecke Walldürn-Seckach betreibt, und vielen interessierten Stellen verhandelt.

Mittlerweile haben sich vierteljährliche Abstimmungen etabliert. Die vielen Übergänge verlangsamen die Fahrzeiten erheblich. Sie sollen darum stark reduziert werden. Mit den beabsichtigten Schließungen aber wird die Teilung des Ortes erheblich verstärkt.

Der nördlichste Übergang (unterhalb der Mülldeponie auf Buchener Gebiet) wird für Fahrzeuge geschlossen; eine Umlaufsperre für Radfahrer wird eingerichtet. Der Übergang Glasenberg wird ebenfalls geschlossen. Hier muss ein Ersatzweg gebaut werden, der eine komplexe naturschutzfachliche Vorarbeit und Begleitung fordert.

Vorbehaltlich der Genehmigung durch das Regierungspräsidium wird die Landstraße L 519 im Bereich des Übergangs Neuer Weg verschwenkt. Damit würde längeren Gespannen für Land- und Forstwirtschaft ein gefahrloses Queren des Gleises ermöglicht. Eine Variante 5, die sogenannte "Ohrenlösung", sieht Abbiegespuren vor. Die deutliche Gefahr von Auffahrunfällen durch den schnellen, durchfahrenden Verkehr wird reduziert.

Der Übergang Sägemühle wird geschlossen. Mit einem Ersatzweg wird der Verkehr, weg von der Einmündung in die L 519, künftig auf die Verbindungsstraße Seckach-Eberstadt geleitet. Die alte Lösung für den Übergang zum Schlosspark ist vom Tisch. Dort sind Veränderungen nicht zu erwarten.

Einige der Ausführungen zur Hauptstraße erregten den Unwillen der Zuhörer und lösten Wortmeldungen und deutlichen Widerspruch aus. Einerseits freute man sich über die Blitzersäulen und sieht eine gewisse Verbesserung der Zustände. Andererseits wurde im Bereich der S-förmigen Kurve für die Kreuzung erneut ein Mittelstreifen gefordert, und auf völliges Unverständnis stieß die Aussage, die Hauptstraße würde zunächst wegen der Knappheit der Landesmittel nur zur Hälfte saniert. In einem einstimmigen Beschluss sprach sich der Rat für die Beschaffung einer zweiten Messanlage für die Blitzersäulen aus.

Die Erweiterung des Skulpturenradweges Richtung Buchen sieht zwei Skulpturen auf der Gemarkung der Stadt vor. Hintergrund dessen, was sich die Beteiligten von der Erweiterung erhoffen: "Die Steigerung des Bekanntheitsgrades der Region". Mit dem Objekt "Subterran" an dem künftig verlagerten Radweg beim Hochwasserrückhaltebecken Wolfsgrundbach soll das Ziel für Bödigheim erreicht werden.

An einen Einstieg in eine U-Bahn soll "Subterran" erinnern. Tatsächlich wird eine Treppe in einen sechs Meter langen Tunnel führen, der mit einem sieben Meter hohen Zylinder verbunden sein wird. Letztlich aber bestand Einigkeit in der Zustimmung. Im Frühjahr 2019 soll das Werk verwirklicht sein.

Die Mittelanmeldung für das kommende Haushaltsjahr betrifft die Pflasterung des oberen Weges auf dem Friedhof, die Erweiterung des Baugebietes "Innerer Hofacker" und den Zustand der Bankette der Ortsverbindungsstraßen.

Ein Auftrag zur Verlegung der Fensterfront in der Aussegnungshalle wurde inzwischen erteilt. Zur Zeit hat die beauftragte Firma jedoch keine Kapazität.

Der Wege- und Gewässerplan im Zusammenhang mit der Flurneuordnung ist erarbeitet. Es kann mit einem Zuschuss von 85 Prozent gerechnet werden. Die Realisierung der Maßnahmen zum innerörtlichen Hochwasserschutz am Hiffelbach muss 2019 erfolgen (der Hochwasserzweckverband ist Bauträger).

Der Backofen am Jugendhaus ist "eingebrannt". Nutzer müssen Holz aus dem Bestand der Ortschaft verwenden. Die Arbeiten am Farrenstall als einer Gemeinschaftsscheune mit den Hauptnutzern FG, Feuerwehr und HV gehen voran. Das Bürgernetzwerk Buchen plant einen Fahrdienst. Für Bödigheim ist aus heutiger Sicht ein Bedarf nicht erkennbar. Die AWN/KWIN bietet eine Infoveranstaltung "Mülltrennung" an. Amelie Pfeiffer plädierte für eine Aussage des Rates zum Bestand der Schule und des Bildungshauses. Die von der Landesregierung untersuchte mögliche Schließung von "Zwergschulen" sei eine Gefahr für Bödigheim. Man benötige dringend Zahlen, um die Gefährdung dieser Einrichtung erkennen zu können.