Von Heiko Schattauer

Mudau. Wenn die "Cremé de la Cremé des Odenwalds" auf eine Mannschaft mit "gefühlt 80 Deutschen Meistertiteln" trifft, dann hat das Publikum schon gewisse Erwartungen. Doch die beiden Stadionsprecher Reiner Kistner (TSV Mudau) und Stephan Lehmann (FC Bayern München) musste keine Sorge haben, dass ihre vollmundigen Ankündigungen ins Leere laufen: Das Benefizspiel der Legenden des FC Bayern München gegen eine Auswahl legendärer Kicker aus der Region wurde genau das, was sich die 4500 Zuschauer davon erhofft hatten: Ein außergewöhnliches Fußballereignis, das in Erinnerung bleiben wird.

Einen ganzen Bus voller Legenden hatte der FC Bayern München nach Mudau geschickt. Vor Ort hatte der TSV Mudau als Ausrichter der Partie mit positiven Nebenwirkungen (im Nachgang gehen Spenden an die Johannes-Diakonie Mosbach, den Ambulante Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis e.V. sowie die Lebenshilfe Buchen und Umgebung e.V.) alle nur möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, um dieses besondere Ereignis auch zu einem legendären werden zu lassen.

Nach 90 besonderen Fußball-Minuten TSV-Vorsitzender Ralf "Leeds" Hauk, zuvor selbst in der Odenwald-Auswahl am Ball, und seine rund 250 Mitstreiter aus dem Vereinsteam wirklich stolz sein auf das Geleistete. Allen Mühen wurden belohnt, das Spiel gegen die Legenden des FC Bayern wird als die schönste Niederlage in die Vereinshistorie eingehen.

Die Bayern-Legenden in Mudau - Die Fotogalerie





















































Unter den Augen von Bayern-Boss Uli Hoeneß, der als Überraschungsgast in Mudau mit dabei und sogar grillend aktiv war, lieferten sich die beiden Legendenteams - "wir sind wahnsinnig gut besetzt" (Hoeneß) - einen munteren Schlagabtausch. Ebenso wie die beiden Stadionsprecher und Moderatoren Reiner Kistner und Stephan Lehmann. Nicht nur, wenn es um den ganz starken "Scheuer-Mann" im Tor der Odenwald-Auswahl oder den fallenden Dax im gegenüberliegenden Gehäuse ging. Da pflügelte die Eiche aus Freising dann auch mal den Baumann - nur gut, dass das nicht in 200 Ländern übertragen wurde, wie Lehmann zuvor vorgeflunkert hatte.

Bei allem Flachs am Rande, machten die Jungs auf dem Feld durchaus Ernst. Die von Vizeweltmeister Karlheinz Förster betreute Odenwald-Auswahl hielt munter dagegen, und hätte Giovanne Elber nicht in der 43. Minute noch zum zweiten Mal für den FCB eingenetzt, die Gastgeber wären mit einer 3:2-Führung (Treffer durch Sigin, Schäfer und Djapa) in die Kabine gegangen. So folgten dem 3:3-Halbzeitstand im zweiten Durchgang nur noch Treffer der hochdekorierten Legenden, die am Samstag gemeinsam mit den aktuellen Bayern-Profis den 28. Deutschen Meistertitel feiern dürfen. Dafür reisen Sammy Kuffour (am Vatertag aus Südafrika eingeflogen) oder Martin Demichelis (tags zuvor aus Argentiniengekommen) auch von weither an. In Mudau zeigten sich die Meister von einst jedenfalls von ihrer meisterlichen Seite - während des Spiels als Fußballer und danach als Stars zum Anfassen.

FC Bayern München Legendenteam: Dax - Demichelis, Tarnat, Pflügler (50. Witeczek), Ottl (60. Kuffour) - Sergio (75. Sternkopf), Ze Roberto, Olic - Zickler, Elber (75. Augenthaler), Klose.

Odenwald-Auswahl: Scheuermann (71. Radauscher) - Bartesch, von Lazan (46. S. Galm), Mayer (65. Lauber) - Sigin, Baumann (63. J. Galm), Djapa (65. Menges), Lang, D. Galm (70. Hauk), Sauer (46. Wolf), Schäfer.

Schiedsrichter: Daniel Schäfer (Mudau)

Tore: 0:1 (16.) Elber; 1:1 (21.) Sigin; 2:1 (32.) Schäfer; 2:2 (33.) Klose; 3:2 (37.) Djapa; 3:3 (43.) Elber; 3:4 (63.) Elber; 3:5 (67.); Olic; 3:6 (72.) Sergio; 3:7 (78.) Witeczek.