Karlheinz Förster, Uli Hoeneß sowie Klaus Augenthaler zogen nach dem Benefizspiel in Mudau eine positive Bilanz. Foto: Dominik Rechner

Von Andreas Hanel

Mudau. Nachdem Uli Hoeneß schon höchstpersönlich den begeisterten Fans, die ihn gebührend feierten, seine Bratwürste verkauft hatte, gab sich der Präsident des FC Bayern München auch auf der Pressekonferenz nach dem Benefizspiel die Ehre. Ebenso waren noch die beiden Trainer Klaus Augenthaler für die Bayern-Legenden und Karlheinz Förster für die Odenwald-Auswahl anwesend. Alle zeigten sich zufrieden mit dem Event und betonten den guten Zweck des Benefizspiels.

Uli Hoeneß zeigte sich beeindruckt von der Kulisse, die er in Mudau vorfand: "Ich bin total begeistert von der Veranstaltung, die war wunderbar organisiert; als wir vorhin hierher gefahren sind, habe ich gedacht, ich bin in München, weil so viele Bayern-Fans unterwegs waren."

Die Bayern-Legenden in Mudau - Die Fotogalerie































































































































































































Der Bayern-Präsident pflegt zudem Beziehungen zu der hiesigen Gegend, wie er informierte: "Ich habe hier viele Bekannte in der Gegend. Da konnten wir das Benefizspiel hier in Mudau mit dem letzten Saisonspiel gegen den VfB Stuttgart verbinden, was auch wunderbar geklappt hat, zumal der entsprechende Rahmen hier auch gegeben war."

Für die sportliche Leistung der Odenwald-Auswahl fand Hoeneß lobende Worte: "Am Anfang haben wir uns schwer getan, weil Karlheinz Förster seine Mannschaft gut eingestellt hatte und sie einen super Torwart hatten, aber in der zweiten Halbzeit ging es besser, als dann bei uns laufstarke Spieler reinkamen."

"Alles in allem", bilanzierte der Bayern-Präsident, "war ja Sinn der Sache, den Leuten Spaß zu bereiten und der soziale Zweck. Ich denke, dass uns dies gelungen ist."

Den guten Zweck hob auch Klaus Augenthaler hervor, der in Mudau sein Debüt als Spielertrainer gab: "Bei dem Spiel für den guten Zweck war es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich dabei bin. Jeder Einzelne von uns weiß, dass es um den guten Zweck geht. Wir wissen, es gibt sehr vielen Elend auf der Welt. Wenn man da bisschen helfen kann, ist es für uns dann eine Pflicht. Es ist immer wieder faszinierend, wo wir hinkommen mit dem FC Bayern. Was der Verein auch mit den Legenden bewegt, ist immer wieder schön zu erleben."

Hintergrund Stimmen der Odenwald-Legenden zum Benefiz-Spiel Christopher Lauber: " Das war ein großartiges Event. Hut ab vor dem, was der TSV Mudau da auf die Beine gestellt hat. Beim Spiel ging es ja vor allem auch daran, dass alle Beteiligten und die Zuschauer Spaß haben. Gut, die Bayern hatten ein bisschen mehr Spaß, wir konzentrieren uns jetzt [+] Lesen Sie mehr Stimmen der Odenwald-Legenden zum Benefiz-Spiel Christopher Lauber: " Das war ein großartiges Event. Hut ab vor dem, was der TSV Mudau da auf die Beine gestellt hat. Beim Spiel ging es ja vor allem auch daran, dass alle Beteiligten und die Zuschauer Spaß haben. Gut, die Bayern hatten ein bisschen mehr Spaß, wir konzentrieren uns jetzt halt aufs Rückspiel." Jürgen Galm: "Das war ein gigantisches Fußballfest und beste Werbung für den Sport. Ich hätte mir ja nicht träumen lassen, bei einem solchen Spiel noch mal mitmachen zu können, das war schon Klasse. Als Klose mal angezogen hat, bin ich mir allerdings vorgekommen wie einer der noch am Bahnhof steht, wenn der Schnellzug grad davon rauscht." Björn Fink: "Es war sehr schön, bei einer so großartigen Sache aktiv mit dabei sein zu dürfen. Auch wenn ich die meiste Zeit den Ex-Profis hinterhergerannt und kaum in einen Zweikampf gekommen bin. Das Ganze hat dennoch einen Riesenspaß gemacht." Rolf Lang: "Es war eine sehr schöne Sache, auf meine alten Tage noch so ein Spiel machen zu können. Ich habe ja schon zweimal gegen Bayern gespielt, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal erleben werde. Es hat Spaß gemacht, auch mit den Zuschauern, von denen ich gefühlt jeden zweiten gekannt habe." Danny Galm: "Es ist ein enorm gelungener Tag. Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Der Benefiz-Gedanke ist extrem wichtig. Ein großes Lob gebührt den Verantwortlichen des TSV, für das was sie hier auf die Beine gestellt haben."

[-] Weniger anzeigen

Karlheinz Förster sagte sogar extra für das Benefizspiel eine Familienreise nach Frankreich ab: "Ich habe spontan zugesagt, hatte dann aber leider vergessen, dass wir eigentlich eine Woche nach Frankreich wollten. Aber wenn ich zugesagt habe, dann komme ich auch."

Sportlich zollte er den Bayern-Legenden Respekt: "Vor allem auch wegen der zweiten Halbzeit war das ein verdienter Sieg der Bayern, weil sie auch nochmals einen Zahn zugelegt haben."

Doch auch jenseits des Sportlichen galt sein Respekt dem Münchener Fußballverein: "Es ist toll, dass der FC Bayern hierher gekommen ist - auch dank Uli. Die Veranstaltung war eine tolle Sache und mit den Spenden kann man auch zufrieden sein."