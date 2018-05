Von Dominik Rechner

Mudau. "Ein Spiel - viele Gewinner. Alle Leute sind glücklich", Marco Scheiwein von Scheiwein Mediengestaltung (zuständig für die Pressearbeit des Legendenspiels) brachte es auf den Punkt. Es war ein Tag, an dem alle gewonnen haben. Die Bayern-Legenden das Spiel gegen eine starke Odenwaldauswahl, die Spieler der Odenwaldauswahl die einmalige Erfahrung gegen Welt-, Europameister und Champions-League-Spieler auf dem Platz zu stehen, die vielen Zuschauer, die den Legenden so nah wie noch nie kommen durften. Dazu die Johannes Diakonie Mosbach, der Ambulante Hospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis e.V. und die Lebenshilfe Buchen und Umgebung e.V., denen der Erlös des Benefizspiels zugute kommt, und "last but not least" natürlich die Verantwortlichen und gut 250 ehrenamtlichen Helfer des TSV Mudau.

Denn ohne sie, "die wochenlang viel Freizeit dafür geopfert haben, das Spiel und das ganze Programm zu organisieren", wäre das Legendenspiel nicht zustande gekommen, wie auch Bayern-Stadionsprecher Stephan Lehmann bereits während des Spiels betonte.

Hintergrund Stimmen der Odenwald-Legenden zum Benefiz-Spiel Christopher Lauber: " Das war ein großartiges Event. Hut ab vor dem, was der TSV Mudau da auf die Beine gestellt hat. Beim Spiel ging es ja vor allem auch daran, dass alle Beteiligten und die Zuschauer Spaß haben. Gut, die Bayern hatten ein bisschen mehr Spaß, wir konzentrieren uns jetzt [+] Lesen Sie mehr Stimmen der Odenwald-Legenden zum Benefiz-Spiel Christopher Lauber: " Das war ein großartiges Event. Hut ab vor dem, was der TSV Mudau da auf die Beine gestellt hat. Beim Spiel ging es ja vor allem auch daran, dass alle Beteiligten und die Zuschauer Spaß haben. Gut, die Bayern hatten ein bisschen mehr Spaß, wir konzentrieren uns jetzt halt aufs Rückspiel." Jürgen Galm: "Das war ein gigantisches Fußballfest und beste Werbung für den Sport. Ich hätte mir ja nicht träumen lassen, bei einem solchen Spiel noch mal mitmachen zu können, das war schon Klasse. Als Klose mal angezogen hat, bin ich mir allerdings vorgekommen wie einer der noch am Bahnhof steht, wenn der Schnellzug grad davon rauscht." Björn Fink: "Es war sehr schön, bei einer so großartigen Sache aktiv mit dabei sein zu dürfen. Auch wenn ich die meiste Zeit den Ex-Profis hinterhergerannt und kaum in einen Zweikampf gekommen bin. Das Ganze hat dennoch einen Riesenspaß gemacht." Rolf Lang: "Es war eine sehr schöne Sache, auf meine alten Tage noch so ein Spiel machen zu können. Ich habe ja schon zweimal gegen Bayern gespielt, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal erleben werde. Es hat Spaß gemacht, auch mit den Zuschauern, von denen ich gefühlt jeden zweiten gekannt habe." Danny Galm: "Es ist ein enorm gelungener Tag. Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Der Benefiz-Gedanke ist extrem wichtig. Ein großes Lob gebührt den Verantwortlichen des TSV, für das was sie hier auf die Beine gestellt haben."

"Es gibt nur ein Fazit für diesen Tag: Das ist nicht zu toppen! Alle - Spieler, Zuschauer, Bayern-Vertreter - haben gute Laune. Das ist eine Riesensache. Der Umgang mit den Bayern war topprofessionell, einfach, auch in Verbindung mit dem Benefizgedanken - man sieht, dass sie ein großes soziales Herz haben", so TSV-Vorsitzender Ralf Hauk nach dem Spiel.

Auch Vorstandskollege Michael Volk war restlos begeistert, insbesondere über den Kontakt zu Uli Hoeneß: "Uli Hoeneß ist ein Bombentyp. Alles ist top gelaufen. Die Kooperation mit den Bayern war super. Die Organisation hat toll geklappt - es ist ein perfekter Tag!"