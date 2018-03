Mudau. Giovane Élber, Bixente Lizarazu, Lothar Matthäus, Paulo Sérgio, Klaus Augenthaler und Luca Toni haben eines gemeinsam. Sie sind Legenden des Fußballs, vor allem Legenden des FC Bayern München. Und gemeinsam werden sie am 10. Mai um 15 Uhr auf dem Rasen des Mudauer Odenwaldstadion zu einem Benefizspiel mit weiteren ehemaligen Stars des FC Bayern stehen. Der FCB hat im Vorfeld des Events verbindlich zugesagt, mit seinem bestmöglichen Aufgebot in den Odenwald zu reisen.

Ihren ersten Auftritt in diesem Jahr werden die Bayern-Legenden am Samstag, 24. März, an der Anfield Road gegen die Allstars des FC Liverpool bestreiten. Natürlich für einen guten Zweck, wie auch im Odenwald am Christi Himmelfahrtstag. Das soziale Engagement des FC Bayern München ist beeindruckend. Kranken und benachteiligten Menschen zu helfen, ist dementsprechend auch die Grundlage für den Auftritt beim TSV Mudau.

In Abstimmung mit den Münchnern wird der Reinerlös aus Eintritts- und Werbegeldern paritätisch an die "Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Buchen und Umgebung ", den "Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis" sowie an die "Special Olympics 2018 der Johannes-Diakonie Mosbach" weitergegeben.

Und da der Benefizgedanke nicht nur bei den Mudauer Werbepartnern des TSV sondern auch bei anderen Firmen und Institutionen der Odenwaldregion auf offene Ohren traf, wird da schon so Einiges zusammenkommen, zumal man beim TSV Mudau mit bis zu 4000 Besuchern am Veranstaltungstag rechnet.

Und denen wird der TSV neben dem Benefizspiel viel Unterhaltung zu bieten haben. Ein ansprechendes Rahmenprogramm hat der Verein bereits in Vorbereitung. Ab 12 Uhr werden auf der Festwiese bei der Odenwaldhalle Betätigungsmöglichkeiten bei Jung und Alt für Gaudi und Unterhaltung sorgen. Eine große Tombola mit wertvollen Preisen rund um den FC Bayern wird dabei sein, und fehlen darf natürlich nicht die zünftige "After-Match-Party" im Odenwaldstadion.

Gegner des FC Bayern München wird an diesem Tag eine von Karlheinz Förster betreute Odenwaldauswahl sein, in der sicherlich das eine oder andere bekannte Gesicht der Region zu sehen sein wird.

Rund 200 ehrenamtliche Helfer sollen für einen reibungslosen Ablauf der Großveranstaltung sorgen, denn es gilt, das Odenwaldstadion für die erwartete Zuschauermenge zu ertüchtigen, das Park- und Verkehrswegekonzept umzusetzen, den Ordnungsdienst zu gewährleisten und nicht zuletzt natürlich auch, die Verpflegung der Besucher sicherzustellen. Der für den TSV Mudau verantwortliche Macher der Veranstaltung, der 2. TSV-Vorsitzende Michael Volk, jedenfalls ist sich sicher: "Wir werden am 10. Mai unsere Region und unseren TSV von ihrer besten Seite zeigen und dafür sorgen, dass Tausende von Fußballfans und auch unsere Gäste aus München diesen besonderen Tag in guter Erinnerung behalten werden."

Eintrittskarten gibt es am Samstag, 24. März, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 25. März, von 9 bis 13 Uhr im Sportheim des TSV Mudau. Je Person können hier 25 Tickets erworben werden.

Für TSV-Mitglieder besteht die Möglichkeit des Kartenerwerbs bereits im Vorfeld bis einschließlich heute, Freitag, 23. März, von 9 bis 13 Uhr und von 18 Uhr bis 20 Uhr. Hierbei können fünf Karten je Mitglied gekauft werden. Alle Informationen zu dieser Benefizveranstaltung sind unter www.tsv-fcblegenden.de oder unter www.facebook.com/tsv.mudau zu finden.

Info: Das Spiel an der Anfield Road wird am Samstag im TV live übertragen.