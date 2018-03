Uli Hoeneß und Legenden-Trainer Hermann Gerland haben ihr Kommen in Mudau angesagt. Foto: dpa

Mudau. (RNZ) Das von Klaus Augenthaler gecoachte Legenden-Team des FC Bayern München tritt am Donnerstag, 10. Mai, um 15 Uhr im Mudauer Odenwaldstadion zu einem Benefizspiel gegen eine von Karlheinz Förster betreute Odenwaldauswahl an. Fußballfreunde werden Gelegenheit haben, sich an den Fußball-Legenden Lothar Matthäus, Andy Brehme oder Miroslav Klose zu erfreuen bzw. Publikumslieblinge wie Giovane Elber, Ze Roberto oder Luca Toni zu bestaunen.

Der Reinerlös ist für die Lebenshilfe Buchen, das Ambulante Kinderhospiz sowie das "Special Olympics-Team" der Johannes-Diakonie. Vorverkauf ist am Samstag, 24. März, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 25. März, von 9 bis 13 Uhr im Sportheim des TSV Mudau. Pro Person können maximal 25 Karten erworben werden.

Mitglieder des TSV Mudau haben vorab die Gelegenheit, jeweils maximal fünf Karten für das Spiel zu erwerben. Der Kartenerwerb für Mitglieder erfolgt im TSV-Sportheim am 21. März von 9 bis 13 Uhr und von 18 bis 20 Uhr; am 22. März von 9 bis 13 Uhr und von 18 bis 20 Uhr; 23. März von 9 bis 13 Uhr und von 18 bis 20 Uhr.