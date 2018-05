Mudau. (ahn) Mailand oder Madrid - Hauptsache Mudau. Das gilt für die Legenden des FC Bayern München, darunter Weltmeister, Champions-League-Sieger und mehrfache Deutsche Meister. Diese werden am kommenden Donnerstag im Mudauer Odenwald-Stadion ein Fußballspiel für den guten Zweck gegen eine von Karlheinz Förster trainierte Odenwaldauswahl bestreiten. Am Samstag fand im Sportheim des TSV Mudau hierzu eine Pressekonferenz statt, auf der der Vorstitzender Ralf Hauk sowie Rolf Mechler und Marco Schweiwein vom TSV zusammen mit Martin Hägele, dem Leiter der Internationalen Beziehungen des FC Bayern München, über den letzten Stand der Dinge informierten.

Neue Tornetze sind installiert, eine Zusatztribüne ist aufgebaut, der Rasen befindet sich in einem Top-Zustand: Das Sportgelände des TSV Mudau ist bereit für das größte Event in der Vereinsgeschichte. 4500 Zuschauer werden erwartet - die Karten waren binnen eines Tages restlos ausverkauft. Am Vatertag würden indes lediglich Besitzer einer gültigen Eintrittskarte Zugang zum Sportgelände bekommen, wie Ralf Hauk betonte. Außerdem werden diese gebeten, vorzugsweise in roter Kleidung zu erscheinen.

Dass die Benefizveranstaltung die Massen anlockt, nimmt nicht wunder - schließlich steht hochkarätige Prominenz auf dem Platz. Auf Seiten der von Klaus Augenthaler trainierten Gäste aus München werden nach neusten Informationen folgende Altstars erwartet: Harald Dax, Martin Demichelis, Hans Pflügler, Michael Tarnat, Jorginho, Oliver Kreuzer, Zé Roberto, Michael Sternkopf, Andreas Ottl, Marcel Witeczek, Hansi Flick, Giovane Elber, Paulo Sergio, Miroslav Klose, Luca Toni, Alexander Zickler sowie Ivica Olic. Hinter Samuel Kuffour und Zvjezdan Misimovic stehe noch ein Fragezeichen, informierte Martin Hägele.

Marco Scheiwein, Ralf Hauk, Dr. h.c. Martin Hägele sowie Rolf Mechler (v.l.) freuen sich besonders über den guten Zweck des Legenden-Spiels. Foto: Andreas Hanel

Aber die Odenwaldauswahl braucht sich nicht zu verstecken, hier laufen ebenso einige Legenden aus der Region auf, namentlich: Steffan Radauscher, Martin Scheuermann, Hans-Christian Bartesch, Denis Bindnagel, Sebastian Galm, Christopher Lauber, Jochen von Lazan, Tobias Mayer, Holger Schölch, Alper Sigin, Marcel Baumann, Borislav Djapa, Björn Fink, Jürgen Galm, Rolf Lang, Markus Menges, German Scholl, Michael Wolf, Heiko Throm, Danny Galm, Ralf Hauk, Rainer Sauer und Sebastian Schäfer.

Wie Ralf Hauk informierte, wird das Benefizspiel vom jungen Schiedsrichter Daniel Schäfer vom TSV Mudau geleitet, der sowohl Spiele in der Verbandsliga pfeift als auch bei Bundesligaspielen der A- und B-Jugend als Schiedsrichterassistent im Einsatz ist. Gespielt werden zwei Halbzeiten mit jeweils 45 Minuten, es darf unbegrenzt ausgewechselt werden.

Dass ein so großes Event reibungslos über die Bühne geht, ist vor allem dem unermüdlichen Einsatz der zahlreichen Helfern zu verdanken. Nach Hauks Informationen helfen 250 Mitglieder und Freunde des TSV Mudau ehrenamtlich bei den Vorbereitungen. Solch ein Eifer sei vor allem durch die gute Arbeit beim Verein möglich, wie der Vorsitzende weiter erklärte: "Wir versuchen, die Spieler, die wir selbst ausbilden, in die erste Mannschaft zu integrieren. Das zahlt sich jetzt bei dem Engagement aus. Das ist alles von innen gewachsen."

Die ehrenamtliche Arbeiten passen zu dem Benefiz-Charakter, der der Veranstaltung als zentraler Bestandteil innewohnt, wie die Veranstalter betonten. "Wir wollen dem Neckar-Odenwald-Kreis ein herausragendes sportliches Event bieten, zusammen mit einem großen Benefizgedanken. Wir machen das, damit wir vielen Kindern und Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns, eine große Freude bereiten", teilte Hauk mit. Auch an der Säbener Straße wird der Benefizgedanke großgeschrieben, Martin Hägele unterstrich: "Der FC Bayern - ganz besonders Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge - sind ja bekannt für das soziale Engagement. Diese Aspekte liegen uns sehr am Herzen."

Die stattliche Summe an Spendengeldern kommt der Johannes-Diakonie Mosbach, dem Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis e.V. sowie der Lebenshilfe Buchen und Umgebung e.V. zugute. Sie setzt sich aus Sponsoren- und Eintrittsgeldern zusammen und liegt nach Angaben der Veranstalter im fünfstelligen Bereich.

Hintergrund Hier gibt's Parkplätze Industriegebiet Mudau: Fa. Aurora, Hagebau, Busunternehmen Grimm, Bauhof der Gemeinde. Langenelzer Straße: Penny-Markt. Bahnhofstraße/Raiffeisenstraße: Autohaus Gramling, Getränkemarkt Wachter, Edeka-Markt, Friedhofparkplatz, Schulhof und Schulparkplatz, Parkplatz der Allianz und der Volksbank. Schloßauer Straße: Rathaushof Ortskern: Parkplatz Wallstraße (Sparkasse, Friseur Volk). Amorbacher Straße: Fa. Noe. Sonstiges: Längsaufstellungen in Mudauer Baugebieten, soweit Grundstückszufahrten freigehalten werden.

So zieht sich der Benefizgedanke auch durch das gesamte Programm auf und neben dem Rasen. Nach der Stadionöffnung um 12 Uhr findet ab 13.15 Uhr das verkürzte Vorspiel des Behindertenteams der Johannes-Diakonie Mosbach gegen das Team der Stephen-Hawking-Schule Neckargemünd statt.

Ab 14 Uhr ist es dann so weit: die Bayern-Legenden kommen im Odenwaldstadion an. Eine Viertelstunde später treten die "happytones", die Band der Lebenshilfe Buchen, die aus Menschen mit Behinderung besteht, auf. Martin Hägele freut sich schon darauf: "Sie spielen ,Stern des Südens‘ und noch zwei, drei weitere Bayern-Songs. Das sind schon Emotionen." Um 15 Uhr ist Anpfiff für das eigentliche Spiel. Ab 18 Uhr startet die After-Match-Party mit DJ und Bewirtung, zu der auch diejenigen ohne Eintrittskarte willkommen sind.

Außerdem wird die Stiftung "Stars4Kids - Profifußballern helfen Kindern" mit einer Charity-Tombola zugegen sein, bei der jedes Los gewinnt und hochwertige Preise abgeräumt werden können, zum Beispiel handsignierte Trikots von Fußballstars. Außerdem verriet der Bayern-Vertreter noch, dass für die Zuschauer und Fans noch eine große Überraschung geplant ist; wie diese im Detail aussehen soll, wollte er allerdings noch nicht verraten. Man darf auch deswegen auf den Donnerstag gespannt sein.

Info: Weitere Informationen unter: www.tsv-fcblegenden.de