Buchen/Essen. (tra/alb) Aus Eifersucht hat er seine Verlobte mit mehreren Messerstichen und einem Beil umgebracht - gestern ist der aus Buchen stammende Samir B. (36) vom Essener Landgericht zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Die Kammer wertete die furchtbare Tat als Totschlag, wofür das Gesetz maximal 15 Jahre Gefängnis vorsieht.

Die Leiche der 26-jährigen Esra C. war im Juli vergangenen Jahres in der gemeinsamen Wohnung in Gelsenkirchen-Horst gefunden worden. Schnell konzentrierten sich die Ermittlungen auf den wegen Gewaltdelikten mehrfach vorbestraften Samir B. Der hatte sich allerdings nach dem Besuch seiner Familie in Buchen und einer Disco in Mannheim, wo er mit Freunden unbeschwert gefeiert haben soll, ins Ausland abgesetzt.

Doch die Flucht dauerte nicht lange. Über Antwerpen und Paris schaffte es Samir B. bis nach Barcelona, wo er bereits am 5. August festgenommen und kurz danach nach Deutschland überstellt wurde. Während des Prozesses im Ruhrgebiet stritt der Odenwälder die Tat entschieden ab. Das fehlende Geständnis nannte der Vorsitzende Richter Jörg Schmitt einen entscheidenden Grund für die hohe Strafe, wie das Internetportal "Der Westen" schreibt.

Die Kammer schloss sich der Forderung von Staatsanwältin Valeria Sonntag an. Sie nannte das Verbrechen den "traurigen Höhepunkt" in Samir Bs krimineller Karriere. Der 36-Jährige stand zur Tatzeit unter Bewährung. Der Angeklagte hätte sich unverschämt im Leben von Esra C. breitgemacht, so Sonntag. "Die Beziehung war von starker Eifersucht geprägt, auch wenn es keine Indizien für ein Fremdgehen gab."

Nach einem fast dreitägigen Dauerstreit hatte Esra C. einen Hammer nach ihrem Verlobten geworfen. "Wenn man lange genug verbal auf jemanden einprügelt, wird irgendwann auch die Maus zum Löwen", vermutete die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. B. habe die Attacke jedoch wegen seines "hohen Aggressionspotenzials" nicht auf sich sitzen lassen. Rechtsmediziner zählten später in Esras Leichnam 13 Messerstiche und mehrere Schläge mit einem Beil.

Das Opfer starb letztlich an einem massiven Schädel-Hirn-Trauma. "Die Schuld des Angeklagten wiegt schwer, die brachiale Gewalt grenzt an Grausamkeit. Seine Gefühlskälte und Missachtung menschlichen Lebens sind kaum zu überbieten", sagte die Staatsanwältin über B., der in der Verhandlung keine Reue gezeigt habe.

Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn sich Esra Cs siebenjähriger Sohn aus einer früheren Beziehung zur Tatzeit in der Wohnung aufgehalten hatte. Der Junge besuchte seine Oma in der Türkei. Seine Tante, Esra Schwester, überbrachte dem Siebenjährigen die schreckliche Nachricht. Dessen Antwort rührte laut "Der Westen" viele Prozessbeobachter im Gerichtssaal zu Tränen. "Er hat uns gesagt: ‚Wenn ich nicht in der Türkei gewesen wäre, hätte ich Mama beschützen können‘", erzählte seine Tante.