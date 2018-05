Mudau. (ahn) Die Aufregung um das Benefizspiel mit den Bayern-Legenden am Vatertag in Mudau legt sich so langsam. Doch wird das Event wohl allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben - auch den etwa 250 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer von und um den TSV Mudau.

Bayern-Präsident Uli Hoeneß selbst lobte in der Pressekonferenz die Veranstaltung und deren Organisation, was neben der Arbeit der TSV-Verantwortlichen nicht zuletzt ein Verdienst der vielen freiwilligen Helfer ist.

Erst durch deren unermüdliche Arbeit konnten die drei sozialen Einrichtungen, Johannes-Diakonie Mosbach, Ambulanter Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis sowie Lebenshilfe Buchen und Umgebung, auf einmalige Weise unterstützt werden.

Der Aufwand, der von allen erbracht wurde, hat sich gelohnt: Es wird eine Spendensumme im fünfstelligen Bereich erwartet.