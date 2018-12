Bödigheim. (BW) Der Bahnübergang "Neuer Weg" kurz hinter dem nördlichen Ortsausgang von Bödigheim war das Ziel einer Ortsbesichtigung von Teilen des Ortschaftsrates und der Teilnehmergemeinschaft an der Flurneuordnung (Wald) Bödigheim. Ortsvorsteher Hermann Fischer, Stadt- und Ortschaftsrat Martin Heyder, Ortschaftsrat Meinhard Krämer, Robert Weidmann, der Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaft im Verfahren für die Flurneuordnung Buchen-Bödigheim (Wald), und ein weiteres Mitglied der Teilnehmergemeinschaft berieten noch einmal vor Ort über diesen neuralgischen Punkt des Planes, die Westfrankenbahn auf der Strecke Seckach-Miltenberg zu ertüchtigen.

Wegen der geplanten Sperrung mehrerer Bahnübergänge auf der Gemarkung wird sich der Verkehr (Landwirtschaft, Waldbewirtschaftung, Touristik) künftig auf diesen für heutige Anforderungen völlig ungeeigneten Bahnübergang konzentrieren. Kann nämlich ein längeres Fahrzeug wegen des hohen und schnellen Verkehrs auf der Landstraße den "Neuen Weg" nicht räumen, besteht die Gefahr, dass entweder die Bahn das Hindernis auf dem Gleis "wegräumt" oder aber Fahrzeuge auf der Landstraße nach Buchen in das Hindernis "brettern".

Für Fahrzeuge, die länger als 13 Meter sind, besteht deshalb an der Stelle ein Fahrverbot. Fahrzeuge mit Langholz oder Schlepper mit zwei Hängern, die in der Land- und Forstwirtschaft zugelassen und daher dort zu erwarten sind, würden eine erhebliche Gefahr darstellen.

Diese Situation beschäftigte in einer Sitzung des Ortschaftsrates und einem weiteren hochkarätigen Besprechungstermin den Rat, den Vorstand der Teilnehmergemeinschaft, die Vertreter der Westfrankenbahn und die Stadt. Erreicht wurden letztendlich einvernehmlich folgende Festlegungen: Der Bahnübergang (BÜ) "Glasenberg" soll erst geschlossen werden, wenn der Übergang "Neuer Weg" ertüchtigt ist.

Nach der angestrebten Ertüchtigung in 2020 könnte der technisch gesicherte Bahnübergang im Jahr 2021 in Betrieb gehen. Die nach Öffnung des Eckenberg-Tunnels deutlich höheren Fahrzeugzahlen sollen in die Beurteilung der Lage einfließen; das ist in der Kostenverteilung zu berücksichtigen.

Das Verkehrsgutachten (Büro Metzger) spricht sich eindeutig für die Realisierung der Variante 5 aus. Sie würde zu einer Verschwenkung der Landstraße L519 in Richtung Osten sowie Ein- und Abbiegespuren umfassen.

Ortsvorsteher Hermann Fischer kann angesichts der nun erzielten Einigkeit voller Stolz von einem "großen Erfolg" für Bödigheim sprechen, denn auch Bürgermeister Roland Burger steht jetzt voll hinter der Erarbeitung einer geeigneten Lösung auf Basis der Variante 5.