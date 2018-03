Rippberg. (hape) Wie überall in der Region wird im Marsbachtal nicht nur das geschliffene Wort gepflegt, sondern besonders der Augenschmaus in Tanz und Schau, verbunden mit herrlichstem Kokolores. Bei der Prunk- und Fremdensitzung der Rippberger "Baachscheißer" rauschten am Samstagabend hohe Wogen der Narretei durch die Narrhalla. So farbenprächtig wie die Welt war auch das Programm: Eine bunte Mischung aus Tanzeinlagen, Gesang und zwerchfellreizenden Büttenreden sorgte für Kurzweil und Amüsement. Die Besucher waren vom ersten Beitrag an begeistert, klatschten fleißig den ganzen Abend mit und lachten, bis die Tränen flossen.

Für den musikalischen Rahmen sorgte die Rippberger Blasmusik unter der Leitung von Holger Friedrich. Nach dem Einzug war es Zeit für den ersten Schautanz. Den lieferte die Kükengarde aus Glashofen als Glücksbringer verkleidet. Die "Höhgöikergarde" legte im Anschluss einen schwungvollen und präzisen Gardetanz aufs Parkett. Nachtwächter Andreas Poser aus Großheubach schien sich bestens rund um Rippberg auszukennen, bezog das Publikum in seine gereimte Bütt mit ein und überließ diesem jeweils das letzte Wort. "Gegensätze ziehen sich an" lautete dann der Titel des eleganten Schautanzes der "Wassersuchergarde" aus Mudau. Die Aufführung "Puppen" von der Jollengarde aus Amorbach bestach danach durch großen Einfallsreichtum in Sachen Verkleidung und Show-Element.

Den Jahresorden ("Zum Glück das Glutnest rasch man fand - im letzten Jahr beim Hallenbrand") erhielten die Honoratioren Holger Friedrich (Blasmusik), Kuno Bauer und Karl Gärtner (Spielverein Rippberg), Markus Ott und Steffen Galvan (Regie), Joachim Hahner-Pestel (Presse), Joachim Farrenkopf und Thomas Baier (Bühnenhelfer), Otto Trabold (Sitzungsleiter) sowie weitere Gastabordnungen, nachdem Bürgermeister Markus Günther und Ortsvorsteher Wolfgang Stich das närrische Volk begrüßt hatten.

Einen richtigen Knaller lieferte danach die Prinzengarde aus Schneeberg mit ihrem ausdrucksstarken Tanz "Afrika". Die Schautanzgruppe der "Krabbe" sorgte danach mit ihrem Tanz "Willkommen an Bord" für beste Stimmung. Lachsalven ernteten anschließend Wolfgang Bauer als Pater und Otto Trabold als Mesner für ihre geistreichen Einfälle und komödiantische Darstellung, wobei der Mesner auch seine Bibelfestigkeit unter Beweis stellen musste, was er mit Schlagfertigkeit und Überzeugungskraft vermochte.

Mit einfallsreicher Choreografie überzeugten dann die "Dancing Moskitos" aus Königshofen bei "Momenten, die für immer bleiben". Die Tänzerinnen der Gruppe "Freetime" aus Großheubach standen den vorangegangenen Formationen in nichts nach.Sie animierten mit ihrem Motto "Glück" zum Mitfeiern. Ein weiterer Höhepunkt waren die "Froschrocker" aus Weilbach mit ihrer "Zeitreise in die 70er Jahre" und Hits von Heintje, Elvis, Roy Black, Rex Gildo und Dieter Thomas Kuhn.

"Willkommen im Wilden Westen" hieß es dann bei der Schautanzgruppe aus Glashofen. Ein echter Blickfang war die Schautanzgruppe des TSC Walldürn, die unter dem Motto "Die Gemeinschaft der Highland-Clans" für Begeisterung sorgte. Für anhaltende Zwerchfellbewegung sorgte danach Martin Gehrig von den "Höhgöikern" bei seiner Bütt als "Weichei".

Die Schautanzgruppe der FG "Fideler Aff" bot mit "Peter Pan" eine abwechslungsreiche Vorstellung mit einem Einblick in dessen "Abenteuer im Nimmerland". Der Amorbacher Klosterchor in weinroten Kutten philosophierte in Wort und Gesang über Themen des Vorjahres - vor allem in der Politik. Damit gelang ihnen ein formvollendeter Spagat zwischen erhobenem Zeigefinger und qualitativ hochwertiger Unterhaltung.

Einen Jahresrückblick auf höchstem Niveau präsentierte dann Ralf Zang aus Gerolzahn. Mit alltäglichen Facetten, die er humoristisch beschrieb, riss "Zack" das Auditorium von den Stühlen. Im Anschluss erfreuten die "Drei Tenöre und Co" von den "Höhgöikern" mit ihrer Show "Memory Bird", in deren Verlauf man gezwitscherte Lieder erraten musste. Bei dem anspruchsvollen Showtanz "Tolle Trolle auf großer Fahrt" sprühten die "Erftalhüpfer" aus Hardheim vor Elan und Power.

Am Ende der Veranstaltung bedankte sich Sitzungsleiter Otto Trabold bei allen Akteuren, Helfern und ganz besonders bei einem tollen Publikum, das den närrischen bunten Reigen mit viel Beifall, Zugaberufen und Raketen belohnte. Ausgelassene Schunkellaune herrschte dann beim großen Finale zu "So ein Tag, so wunderschön wie heute", ehe das Narrenvolk nach dem offiziellen Teil in der Bar bis in die Morgenstunden weiterfeierte.