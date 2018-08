Die gebürtige Rumänin Alexandra-Denissa Stier lebt seit eineinhalb Jahren in Deutschland - genauer: in Hardheim. Dort hat sie nun nach dieser kurzen Zeit durch Intelligenz und Eifer ihren Hauptschulabschluss mit Bravour und Auszeichnung geschafft. Foto: Andreas Hanel

Hardheim. (ahn) Alexandra-Denissa Stier hört sich zunächst einmal wie ein mehr oder weniger gewöhnlicher deutscher Name an - ist er auch, den Namen hat die 16-Jährige nämlich von ihrer Oma, die einst von Deutschland nach Rumänien auswanderte. Dort wurde einige Zeit später Alexandra-Denissa geboren, bevor sie im Januar 2017 mit ihrer Familie nach Hardheim kam. Das Außergewöhnliche an ihr: Nur eineinhalb Jahre später spricht sie nahezu perfekt Deutsch, kürzlich hat sie den Hauptschulabschluss am Walter-Hohmann-Schulzentrum gemacht und wurde zudem von Rektor Harald Mayer mit dem Förderpreis der Arnold-Hollerbach-Stiftung für besondere Leistungen ausgezeichnet. Wir haben uns mit der ambitionierten Schülerin und ihrem ehemaligen Klassenlehrer Sebastian Dussinger getroffen.

"Wir haben Alexandra den Preis gegeben, weil es etwas ganz Besonderes ist, dass sie den Abschluss so schnell und so gut geschafft hat", erklärt ihr Lehrer, der seit sechs Jahren am Hardheimer Schulzentrum unterrichtet. "Es ist das erste Mal, dass ich solch einen großen Erfolg erlebe."

Dieser war anfangs so nicht absehbar, wie Alexandra-Denissa selbst berichtet: "Ich war bis zur achten Klasse in Rumänien auf der Schule. Als wir nach Deutschland kamen, konnte ich außer ,Hallo‘ und ,Tschüss‘ kein Deutsch. Am Anfang hatte ich schon Angst, dass ich es nicht schaffe." Auch als sie dann in die Vorbereitungsklasse kam, schien zunächst keine Besserung in Sicht. "Es war schon schlimm. Es waren nur Jungs in der Klasse, ich wollte eigentlich nur noch nach Hause."

Sie hat sich jedoch durchgebissen, bis schließlich die Wende kam. "Ich habe gemerkt, ich werde immer besser." Das motivierte sie so sehr, dass sie bald den Sprung in die neunte Klasse schaffte. Ein normalerweise eher wagemutiger Schritt, wie auch Sebastian Dussinger meint: "Ich muss ehrlich sagen, dass ich am Anfang etwas skeptisch war. Schafft sie das, nach einem Jahr hier gleich einen Abschluss zu machen?" Doch die Schülerin beantwortete all die zweifelnden Fragen in imposanter Weise mit Leistung: Sie schaffte dieses Jahr nicht nur ihren Hauptschulabschluss, sondern dies auch noch als Zweitbeste. In den Fächern Deutsch und Mathe schloss sie im Zweierbereich ab, in Englisch sogar mit einer glatten Eins.

Wenig überraschend vor diesem Hintergrund, dass ihr ehemaliger Klassenlehrer ausschließlich lobende Worte für sie parat hat: "Sie absolvierte - auch daheim - sehr viele Fleißarbeiten, dazu war sie immer sehr ordentlich. Sie hat gut und viel gelernt. Vor allem beeindruckt mich, dass sie, obwohl ihre Mitschüler im Umfeld nicht so lernwillig waren, stets strebsam war und sich so gut gemacht hat."

Natürlich hat die Schule ihr dabei auch helfend unter die Arme gegriffen. Besonders Schulsozialarbeiter Christian Parth habe sie durch die Vermittlung von Nachhilfe unterstützt, informiert Sebastian Dussinger. Doch Alexandra-Denissa hat sich vor allem mittels ihrer positiven Eigenschaften selbst geholfen: Ihr Interesse für Sprachen ließ sie die deutsche Sprache - die inzwischen vierte, die sie beherrscht - beeindruckend schnell und gut lernen. Mit Intelligenz, Fleiß und harter Arbeit hat sie ihre kurze, aber dafür umso erfolgreichere Schulzeit in Hardheim mit Bravour durchlaufen. Ihre Lieblingsfächer dabei waren Englisch sowie Biologie und Chemie.

Diese nützen ihr auch beim Saatgut-Spezialisten Saaten Zeller aus Guggenberg, wo sie zusätzlich neben der Schule arbeitet, um Geld zu verdienen. Wenn sie einmal Freizeit hat, spielt sie daheim gerne mit ihren Tieren, dem Wellensittich Ramses und der Katze Shiba. In Deutschland gefällt es ihr gut. "Ich will eigentlich nicht zurück", meint sie, ergänzt aber: "Vielleicht in ein paar Jahren." Schließlich sei ihr Geburtsland Rumänien auch ein schönes Land.

Bis dahin will sie allerdings erst noch ihr Abitur machen, um dann Medizin zu studieren - Berufsziel: Psychiaterin. "Ich möchte gerne anderen Menschen helfen", verrät sie. Auch diese Eigenschaft sei ein positiver Charakterzug von Alexandra-Denissa, wie ihr Lehrer unterstreicht. "Sie ist eine nette, selbstbewusste und herzliche Person", sprach’s und reichte zur Bekräftigung noch eine kleine Anekdote nach: "Ich kann mich noch erinnern: Als wir in Berlin waren, hat sie einem Bettler auf der Straße etwas zu essen und ihren Schal gegeben."

Auch aufgrund dieser Eigenschaften hat Alexandra-Denissa ihren Förderpreis der Hollerbach-Stiftung für besondere Leistungen redlich verdient.