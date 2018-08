Glashofen/Hettingen. (mira) Die Kinder sitzen schon ganz gespannt im Stuhlkreis. Mitten in der Runde schlägt Alexander ein Buch auf. Es ist Lesestunde im Kindergarten St. Wendelin in Glashofen.

Eigentlich nichts Ungewöhnliches - in diesem Fall aber doch! Denn Alexander Kern aus Hettingen hat die Ausbildung zum Erzieher begonnen und ist damit einer der wenigen männlichen Exoten, die in einen von Frauen dominierten Beruf einsteigen wollen.

Der Anteil männlicher Erzieher in Kitas und Kindergärten ist eher gering. Er liegt beispielsweise in Kitas bundesweit bei durchschnittlich 5,75 Prozent. In Kindergärten sieht es ähnlich aus, aber: Die Zahl der männlichen Erzieher steigt kontinuierlich an.

So ist Alexander einer der Männer, der den prozentualen Anteil seines Geschlechts im Beruf des Erziehers nach oben hebt - ganz wie es Wissenschaftler fordern, damit die Kinder beim Heranwachsen nicht hauptsächlich nur weibliche, sondern auch männliche Bezugspersonen kennenlernen. Für Alexander ist der Beruf deshalb auch einer mit Zukunft.

Die Jungen und Mädchen lauschen der Stimme des 23-Jährigen. Er zieht sie mit der Geschichte vom kleinen Wassermann regelrecht in seinen Bann. Die Drei- bis Sechsjährigen in der Löwengruppe gehen richtig mit und lassen den einen oder anderen Gedanken schon mal in die Lesestunde einfließen.

Alexander gefällt das. "Es ist schön zu sehen, wie wissbegierig die Kleinen sind", sagt er. Es macht ihm sichtlich Freude, die Kinder zu beschäftigen und mit ihnen immer wieder neue Horizonte zu erschließen.

Er mag es, mit ihnen in der Tischrunde zu spielen: "Mensch ärgere dich nicht" oder "Mau Mau". Da kann er manchmal schon die einzelnen Charaktere erkennen.

25 Kinder in einer Gruppe - das gleicht mitunter einem regelrechten Ameisenhaufen. Aber auch den bändigt er. Wenn die Glocke ertönt, wissen die Kinder, dass sie einen Gang (oder auch mehrere) herunterschalten müssen. Und im Stuhlkreis setzt man einfach die Störenfriede auseinander. Durchsetzen können muss man sich auf alle Fälle, sonst hat man verloren.

Nach der Schulausbildung, die Alexander unter anderem an der Hauswirtschaftlichen Schule in Buchen mit Schwerpunkt Gesundheit und Pflege absolvierte, und nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr startete er letztes Jahr an der Katholischen Fachschule für Sozialpädagogik in den Erzieherberuf.

Ein typisches Bild in seiner Klasse: Es gibt momentan noch einen weiteren jungen Mann, die restlichen 14 Mitschüler sind weiblich. Das erste Jahr hat er hinter sich. Die vielen positiven Erlebnisse bestärken ihn, auf dem richtigen Weg zu sein.

"Mein Onkel hat schon früh erkannt, dass ich mit Kindern gut umgehen kann", erzählt der Hettinger. Durch das mehrwöchige Praktikum im Kindergarten St. Wendelin in Glashofen hat er noch mehr das Gefühl, den richtigen Beruf gewählt zu haben. Er traf auf fünf nette Erzieherinnen, wurde freundlich im Team aufgenommen und sofort als Kollege akzeptiert - als Mann unter lauter Frauen.

Die Kinder haben ihn am Anfang neugierig begrüßt. Fragt man in die Runde, so finden die Mädchen und Jungen "ihren Alexander" einfach nur gut. Dass er weniger handwerklich-technisch veranlagt ist, stört niemanden. Das ist ja auch keine Grundvoraussetzung für einen männlichen Erzieher. Da sind eher Eigenschaften wie Geduld und Einfühlungsvermögen oder der Zugang zu Kindern gefragt.

Dass er diese zweifelsfrei mitbringt, bestätigt Kindergartenleiterin Patty Ackermann ihrem ersten männlichen Ausbildungspraktikanten in ihrer 30-jährigen Berufslaufbahn: "Alexander hat einen guten Draht zu den Kindern."

Auch wenn er nicht unbedingt mit den Kleinen "rumräubert" oder Fußball spielt und eher ein ruhigerer Zeitgenosse ist, so ist er für den Kindergarten "absolut eine Bereicherung", sagt sie.

"Die Zeit im Kindergarten St. Wendelin hat mir Spaß gemacht", zieht Alexander Bilanz. Sein nächstes Praktikum wird er ab Herbst im evangelischen Kindergarten in Bofsheim absolvieren.

Für die beiden weiteren Jahre muss es sich noch Einrichtungen für den praktischen Teil suchen. Aber eins weiß er schon heute: "Wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, würde ich gern wieder nach Glashofen kommen, wenn eine Stelle frei ist."

Doch zunächst ist Urlaub angesagt. Groß verreisen will Alexander nicht, doch die Schönheiten in der Region will er auf Tagestouren erkunden. Oder eben auch mal ins Freibad gehen.